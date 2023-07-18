Alinazik nasıl yapılır, hikayesi nedir? Alinazik tarifi...

Yayınlanma: 18.07.2023 - 11:22

Güncelleme: 18.07.2023 - 11:30

Alinazik yöreye göre kuşbaşı, satır eti, kıyma ya da kebap olarak farklı şekillerde hazırlanır. Patlıcan ve et ile yapılan alinazik, 16. yüzyıldan günümüze taşınmış, Gaziantep mutfağına ait en lezzetli yemeklerden biridir. Orijinalinde patlıcanlar ve etler mangalda pişirilir… Bizim tarifimiz ev usulu kıyma ile yapılan, pratik bir tarif… İşte, alinazik kebabının yapılışı, hikayesi malzemeleri ve yapım aşamaları...

ALİ NAZİK: HİKAYESİ!

Hakkında birçok rivayet bulunan Alinazik yemeğinin kökeni, Osmanlı’ya kadar dayanır. Rivayete göre 16. yüzyılda Yavuz Sultan Selim'in Antep yolculuğu ile başlar her şey. Bu yolculuktan haber alan halk, padişah için çeşit çeşit yemekler ve tatlılar hazırlar. Padişah, Gaziantep'e vardığında, onun ağzına layık sofralar kurulur. Onca yemeğin arasından, yoğurdun, patlıcanın ve etin tadını içinde barındıran bu yemek padişahın dikkatini çeker. Yavuz Sultan Selim, 'Hangi eli nazik yaptı bunu?' dedikten sonra, o yemeğin adı önce 'Alanazik', daha sonra 'Alinazik' olarak değişir. Alinazik yemeği evde nasıl yapılır diye merak edenler için, işte tarifi…

KIYMALI ALİNAZİK

Malzemeler

500 gr orta yağlı kıyma

1 kg patlıcan

4 diş sarımsak

1 su bardağı süzme yoğurt

3 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 adet sivri biber

1 kırmızı kapya biberi

Tuz, karabiber, pul biber



Yapılışı



Öncelikle patlıcanları, üst kısımlarını çatalla delip fırında ya da ocakta közleyin. Patlıcanların kabuklarını soyup küçük küçük doğrayın ve kenarda bekletin. Sarımsakları ezip tuzunu ekleyin. Süzme yoğurdu ekleyin ve karıştırın. Sarımsaklı yoğurttan 2 yemek kaşığı ayırın. Patlıcanlarla sarımsaklı yoğurdu karıştırın. Patlıcanlı Alinazik sosu hazır. Kıyamlı harç için; yağı tavada eritin. Kıymayı rengi dönene kadar çevirin. Salça ve ince ince doğranmış sivri biberi ve kapya biberi ekleyin. Kısık ateşte pişirin. Tuz ve baharatlarla tatlandırın. Servis tabağına önce patlıcanlı karışımı yayın, sonra ayırdığınız 2 yemek kaşığı sarımsaklı süzme yoğurdu ortasına ekleyin. En son kıymalı harcı ekleyip, servis edin. Afiyet olsun.

ALİNAZİK İÇİN SERVİS ÖNERİSİ!

Servis tabağına ilk olarak patlıcanlı yoğurt karışımını dökün. Orta kısmınına tekrar sarımsaklı yoğurt dökün. İlave yoğurdun sebebi, patlıcanlı karışımın içinde tadı kaybolabiliyor. En son tabağın ortasına kıymalı harcı ilave edin.



Üzerine tereyağı ve toz biberden bir sos hazırlayabilirsiniz. Bu sosu etlerin üzerine dökerek daha lezzetli olmasını sağlayabilirsiniz. İncel kıyılmış maydanozlar ekleyerek tabağın görselini de güzelleştirebilirsiniz.

ALİNAZİK YAPMANIN PÜF NOKTALARI…

Közleme işleminden sonra patlıcanları sıcakken bir kap veya poşet içine alıp ağzını sıkıca kapatın. Bu sayede kabuklarını daha kolay soyabilirsiniz.



Kıyma yerine et kullanacaksanız, pişirme işlemini kısık ateşte ağır ağır yapın. Etlerin yumuşak olması çok önemli.



Patlıcanlı yoğurt karışımın üzerine etleri eklerken ılık olmasına dikkat edin. Çünkü sıcak et yoğurdun kesilmesine ve sulanmasına neden olacaktır.



Patlıcanları ve etleri mangalda veya ızgarada pişirmek, lezzetine lezzet katacaktır.





