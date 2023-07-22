Pankek nasıl yapılır? Nefis kahvaltılar için pankek hazırlamanın püf noktaları!

Yayınlanma: 22.07.2023 - 13:21

Güncelleme: 22.07.2023 - 13:21

Amerikan kahvaltılarının klasik yiyeceği olan pankek, aslında ilkel bir gıda maddesi. Pankek’in geçmişe yolculuğu taş devrine kadar uzanıyor. Ancak pankek kelimesinin yazılı olarak ilk kullanımı, 1430’ların başında bir yemek kitabında bulunuyor. Neolitik çağdaki bu insanlar kızıl küçük buğdayın tarımını yaptıktan sonra öğüterek un haline getirdiler. Unu, yumurta ve keçi sütü ile karıştırarak sıcak bir kayanın üzerinde pişirdiler. İlk pankek insanlığa bu şekilde armağan edildi...

Yuvarlak ve ince hamur ile hazırlanan pancake, isteğe göre çilek, şeftali, yaban mersini gibi meyvelerle süslenir. Tatlandırmak için çikolata sosu veya bal kullanılır. İsteğe göre sade bir şekilde de servis edebilirsiniz. Değişik pancake tavalarıyla farklı şekiller oluşturarak çocuklarınızın kahvaltısını renklendirebilirsiniz. Çikolatalı, marmelatlı, ballı gibi tatlı çeşitlerinin yanında zeytin ezmeli, peynirli gibi tuzlu çeşitlerini de aynı tarifle yapabilirsiniz. İşte pankek tarifi…

SADE PANKEK TARİFİ

Malzemeler

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı şeker

1 su bardağı süt

1.5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya



Yapılışı

Pankek yapımı için öncelikle yumurta ve şekeri karıştırma kabında iyice çırpın. Daha sonra süt, un, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyerek çırpmaya devam edin. Kek kıvamından biraz daha koyu olacak bir hamur hazırlayın. Teflon tavaya az sıvı yağı dökün ve her tarafına dağıtın. Bir büyük kaşık hamur dökerek hamurun kendi kendine yayılmasını bekleyin. Üzeri göz göz olmaya başlayan pankekleri spatula ile ters çevirin ve diğer tarafını da pişirin. Her iki tarafı da pişen pankekleri servis tabağına alın. Üzerine isteğe göre pudra şekeri serpip, muz, kivi, çilek, çikolata, bal, sürebilir veya çikolata, reçel ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

PANKEK YAPMANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Pankek yapılırken hamur kıvamının doğru bir şekilde ayarlanması gerekir. Pankek hamurunun kıvamı çok akıcı olmamalıdır. Krepten daha koyu olmalıdır.

Pankek hamuru tavaya döküldüğünde yavaş yavaş yayılmalıdır.

Pankekler eşit şekilde tavaya yayılmalıdır.

Tavanın ısısının iyi ayarlanması gerekir. Çünkü pankekin bir tarafı asla yanmamalıdır.

Pankek ilk denemede istenilen kıvamda olmasa da sonrakilerde daha iyi olacaktır.

Pankek hamuru kaşık yardımı ile tavaya alınmalıdır. Ayrıca hamur dağıtıcı ile pankek de yapılabilir.

PANKEKİ DAHA LEZZETLİ YAPACAK ÖNERİLER!

Pankek yapılırken lezzetli olması önemlidir. Pankek hamuru yapmak için süt yoksa yoğurtla da pankek yapılabilir. Pankek hamurunun içerisine konulan vanilya da pankek lezzetini pekiştirecektir. Bunun yanı sıra kabartma tozu eklenmesi ile birlikte pankek çok daha fazla kabarabilir. Pankek yaparken yapışmaması için tava az miktarda sıvı ile yağlanmalıdır. Pankek şekli de çok önemlidir. Pankekler yapılırken yuvarlak ve pürüzsüz olması gerekir. Hamuru iyice çırpılmalıdır.







