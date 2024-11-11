Ustasından ev yapımı mor lahana turşusu tarifi

Yayınlanma: 11.11.2024 - 15:45

Güncelleme: 11.11.2024 - 15:45

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz mor lahana turşusu, sofralarınıza renk ve ferahlık katarken, yemeklerinize eşsiz bir lezzet sunar. Mor lahananın doğal rengi ve tadıyla hazırlanan bu turşu, salataların ve et yemeklerinin yanında enfes bir tamamlayıcıdır. Üstelik, ev yapımı olması sayesinde daha sağlıklı ve katkısız! İşte ustasından mükemmel mor lahana turşusu tarifi...

Malzemeler

1 adet orta boy mor lahana

2-3 diş sarımsak (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı tuz

1 çay bardağı üzüm sirkesi veya elma sirkesi

1 çay bardağı su

1 çay kaşığı toz şeker

Yarım limon suyu

Hazırlanışı

Lahanayı hazırlayın: Mor lahanayı ince ince dilimleyin. Eğer isterseniz daha çıtır bir kıvam için lahanaları tuzla ovalayarak birkaç dakika bekletebilirsiniz.

Sosunu hazırlayın: Küçük bir kapta sirke, su, tuz, şeker ve limon suyunu iyice karıştırarak turşu suyunu hazırlayın.

Lahanaları kavanoza yerleştirin: Dilimlenmiş lahanaları temiz bir kavanoza sıkıca yerleştirin. Aralarına doğranmış sarımsakları ekleyerek aroma katabilirsiniz.

Turşu suyunu ekleyin: Hazırladığınız turşu suyunu kavanoza dökün ve lahanaların tamamen kapandığından emin olun. Gerekirse su miktarını biraz daha artırabilirsiniz.

Bekletin: Kavanozun kapağını sıkıca kapatın ve serin, karanlık bir yerde yaklaşık 3-5 gün bekletin. Turşu istenilen kıvama gelince buzdolabına alabilirsiniz.