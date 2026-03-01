30 dakikada kat kat lezzet: Tavada lazanya tarifi

Klasik lazanya tarifleri genellikle fırında uzun süre pişer ve biraz zahmetlidir. Tavada lazanya ise tüm lezzeti kısa sürede sunan pratik bir alternatiftir. Kat kat kıymalı sos, beşamel sos ve eriyen peynir birleşimiyle ortaya çıkan bu tarif, hem hızlı hem de doyurucu bir akşam yemeği seçeneği sunar. İşte, nefis tavada lazanya tarifi...

TAVADA LAZANYA TARİFİ

Malzemeler

Kıymalı sos için:

300 gram kıyma

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı domates püresi

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

Beşamel sos için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

Tuz

Katlar için:

6–8 adet lazanya yaprağı

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

TAVADA LAZANYA YAPILIŞI

Tavaya sıvı yağı alın.

İnce doğranmış soğan ve sarımsağı kavurun.

Kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.

Salça ve domates püresini ekleyin.

Baharatları ilave edip 5 dakika daha pişirin.

Ayrı bir küçük tavada tereyağını eritin.

Unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Sütü yavaş yavaş ekleyerek karıştırın.

Koyulaşınca tuz ekleyin ve ocaktan alın.

Geniş ve kapaklı bir tavaya biraz kıymalı sostan yayın.

Üzerine lazanya yaprağı yerleştirin.

Tekrar sos, biraz beşamel ve peynir ekleyin.

Bu işlemi malzemeler bitene kadar tekrarlayın.

En üst kata peynir serpin.

Tavanın kapağını kapatın ve kısık ateşte yaklaşık 20–25 dakika pişirin.

Lazanya yapraklarının yumuşadığından emin olun.

Dilimleyerek sıcak servis yapın.

Yanında mevsim salatası veya ayranla mükemmel bir akşam yemeği olur.

Afiyet olsun!