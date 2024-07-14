5 çayına 15 dakikada hazır... Çıtır çıtır baklava yufkasından börek tarifi!
5 çayına farklı ve pratik lezzetler arayışında olanları sevindirecek enfes bir tarif... Hazır baklava yufkası ile çok pratik bir şekilde hazırlanabilecek olan bu börek ile misafirlerinize şölen yaşatabilirsiniz. İşte enfes kıymalı börek tarifi!
5 çayı davetlerinizde misafirlerinizi şaşırtmak ve lezzet dolu bir an yaşatmak ister misiniz? Hazır baklava yufkası ile hazırlanabilecek bu pratik börek tarifi, hem göze hem de damağa hitap edecek. İncecik ve çıtır çıtır baklava yufkasıyla yapılan börekler, kolay hazırlanışı ve nefis tadıyla çay saatlerinizin favorisi olacak. İşte, kısa sürede hazırlayıp sevdiklerinize sunabileceğiniz baklava yufkası ile börek tarifi!
MALZEMELER
9 adet baklava yufkası
200 gram kıyma
1 adet soğan (ince doğranmış)
2 yemek kaşığı sıvı yağ (kıymayı kavurmak için)
Tuz, karabiber
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı süt
1/2 çay bardağı sıvı yağ
YAPILIŞI
Bir tavada 2 yemek kaşığı sıvı yağı ısıtın.
İnce doğranmış soğanı ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun.
Kıymayı ekleyin ve kıyma suyunu salıp çekene kadar kavurmaya devam edin.
Tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Harcı ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Bir kasede yoğurt, süt ve sıvı yağı karıştırın.
İlk baklava yufkasını düz bir zemine serin.
Üzerine yoğurtlu karışımdan fırça ile sürün.
İkinci yufkayı üzerine serin ve yine yoğurtlu karışımdan sürün.
Üçüncü yufkayı da serin ve yoğurtlu karışım sürün.
Üç kat yufkanın üzerine hazırladığınız kıymalı harcın üçte birini eşit şekilde yayın.
Yufkaları dikkatlice rulo şeklinde sarın.
Ruloyu üç eşit parçaya kesin.
Aynı işlemi kalan yufkalar ve kıymalı harç için tekrarlayın.
Hazırladığınız börekleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin.
Böreklerin üzerine kalan yoğurtlu karışımı sürün.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar, yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
Börekler piştikten sonra fırından çıkarın ve biraz dinlendirin.
Sıcak olarak servis yapın.
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