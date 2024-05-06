Üzümün en lezzetli hali: Harire tatlısı tarifi...
Mardin'in eşsiz lezzeti olan Harire tatlısı, tadıyla adeta pestili anımsatıyor. Bu harika tatlı, pratik yapımı, lezzeti ve sağlıklı içeriğiyle öne çıkıyor. Sofralarınıza renk katacak olan Harire tatlısı, yeni favoriniz olmaya aday...
Harire tatlısı, Mardin mutfağının en tanınmış ve sevilen tatlılarından biridir. Bu tatlı, taze üzüm şırası veya pekmezle yapılabilmektedir ve her halükarda çok lezzetlidir. Kıvamı puding gibi olan Harire tatlısı, pekmez, un, su ve tarçınla pişirilerek hazırlanır ve oldukça besleyici, doyurucu ve hafif bir tatlıdır. Servis edilirken üzeri bol cevizle süslenir ve genellikle kaselerde sunulur. Harire, Mardin yöresine özgü, vazgeçilmez bir pekmezli tatlıdır. Peki, üzümün en lezzetli hali olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte Harire tatlısı tarifi...
HARİRE TATLISI TARİFİ
Malzemeler:
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı üzüm pekmezi
5 su bardağı su
1,5 su bardağı un
1 tatlı kaşığı tarçın
HARİRE TATLISI YAPILIŞI
Tarçın hariç diğer malzemeleri tencereye alalım ve çırpıcı yardımıyla karıştırın.
Kaynamaya başladığında altını kısıp muhallebi kıvamını almasını bekleyin.
Muhallebi kıvamını alınca tarçını ekleyip 1-2 dakika daha pişirin.
Kuplara bölüştürüp servis edin.
Afiyet olsun!
Harire Tatlısı Tarifinin Püf Noktası
Pişirme sürecinde topaklanmaması için çırpma işlemini sonuna kadar devam ettirmeniz gerekir. Ayrıca tarçını eklerken kaşıkla değil minik süzgeç yardımıyla ekleyin.
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