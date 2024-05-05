Ağızda dağılan pratik lezzet: Selanik tatlısı tarifi...

cumhuriyet.com.tr
05 Mayıs 2024 Pazar, 20:53
Ağızda dağılan pratik lezzet: Selanik tatlısı tarifi...

Türk mutfağının keşfedilmeyi bekleyen lezzetlerinden biri olan Selanik tatlısı, hindistanceviziyle bambaşka bir boyut kazanıyor. Özel günlerde veya günlük tatlı ihtiyacınızı karşılamak için mükemmel bir seçenek olan bu tarif, lezzetiyle herkesi etkilemeye hazır. Mide dostu ve lezzetli bir tatlı arayışındaysanız, hindistan ceviziyle hazırlanan Selanik tatlısı tam size göre.

Ağızda dağılan pratik lezzet: Selanik tatlısı tarifi...

Sağlıklı ve lezzetli bu tatlı, Trakya'dan tüm Türkiye'ye yayılan eşsiz bir lezzeti temsil ediyor. Ağızda dağılan yapısı ve mısır ununun verdiği özel lezzetle hazırlanan bu tatlı, sevdiklerinizi mutlu etmek için harika bir seçenek. Görsel olarak da çekici olan bu tatlı, özel günlerinizi daha da özel kılacak. Peki, ağızda dağılan bu paratik lezzet nasıl yapılır? İşte Selanik tatlısı tarifi...

Ağızda dağılan pratik lezzet: Selanik tatlısı tarifi...

SELANİK TATLISI TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı mısır unu

2 su bardağı un

2 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı Hindistan cevizi

1 çay kaşığı karbonat

2 su bardağı şeker

3 su bardağı su

Ağızda dağılan pratik lezzet: Selanik tatlısı tarifi...

SELANİK TATLISI YAPILIŞI

Tüm malzemeler bir kaba eklenir ve yoğrulur.

Un az gelir, ele yapışırsa biraz daha un eklenebilir.

Yoğurulup yuvarlanan hamur fırın tepsisine dizilir ve önceden ısıtılmış 200 derecede hafif pembeleşene kadar pişirilir.

Şeker ve su ile şerbet hazırlanır. 

Ilık olan şerbet ılık olan tatlılar ile buluşturulur. 

Tabağa alınan lezzetli tatlılar afiyetle ikram edilir.

Afiyet olsun!

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