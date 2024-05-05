Ağızda dağılan pratik lezzet: Selanik tatlısı tarifi...

Sağlıklı ve lezzetli bu tatlı, Trakya'dan tüm Türkiye'ye yayılan eşsiz bir lezzeti temsil ediyor. Ağızda dağılan yapısı ve mısır ununun verdiği özel lezzetle hazırlanan bu tatlı, sevdiklerinizi mutlu etmek için harika bir seçenek. Görsel olarak da çekici olan bu tatlı, özel günlerinizi daha da özel kılacak. Peki, ağızda dağılan bu paratik lezzet nasıl yapılır? İşte Selanik tatlısı tarifi...