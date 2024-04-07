Ayvalık mutfağının peynirli lezzeti: Lor tatlısı tarifi..
Ayvalık yöresine ait olan lor tatlısı, oldukça hafif ve lezzetli bir tatlıdır. Ağızda hemen dağılan yumuşak dokusuyla ve lor peynirine benzer kıvamıyla dikkat çeker. Bu yöresel tatlıyı bir kere denedikten sonra, sofralarınızdan eksik etmek istemeyeceksiniz. Lezzetli, hafif ve tam anlamıyla keyif veren bu tatlı, sofralarınıza farklı bir tat katacak ve sevdiklerinizin beğenisini kazanacaktır.
Bu tatlı, özellikle hafif ve az şekerli tatlılar arayanların favorisi olabilir. İncecik dokusu ve lor peynirinin hafifliğiyle birleşen lezzeti, hem tatlı krizlerini bastırmak için idealdir hem de özel günlerde veya misafir sofralarında sunulabilecek harika bir alternatiftir. Ayvalık'ın eşsiz tatlarından biri olan lor tatlısını denemek isterseniz, yöresel tariflere ve Ayvalık mutfağının zenginliğine bir adım daha yaklaşmış olacaksınız. Peki, Ayvalık yöresine ait bu leziz tatlı nasıl yapılır? İşte Ayvalık lor tatlısı tarifi...
AYVALIK LOR TATLISI TARİFİ
Malzemeler:
Şerbeti için:
3 su bardağı toz şeker
3,5 su bardağı su
Lor tatlısı için:
500 gram taze lor (kaşar loru)
2 adet yumurta
6 yemek kaşığı un
6 yemek kaşığı irmik
1 paket kabartma tozu
AYVALIK LOR TATLISI YAPILIŞI
Şerbeti için:
Bir tencereye şekeri ve suyu ilave edin.
Şeker eriyene kadar karıştırdıktan sonra ocağa alıp birkaç dakika kaynatın.
Ardından ocaktan alıp soğumaya bırakın.
Lor tatlısı için:
Taze loru yumuşayana kadar çırpın.
Ardından yumurtaları ekleyip çırpmaya devam edin.
Unu, irmiği ve kabartma tozunu da ilave edip yoğurmaya başlayın.
Hamurdan küçük parçalar kopararak yuvarlayın ve derin bir tepsiye dizin.
200 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkar çıkmaz, soğuyan şerbeti üzerine dökün.
Oda sıcaklığında şerbeti çekmesini bekleyin.
Ardından isteğe göre kaymakla ve Antep fıstığıyla birlikte servin edin.
Afiyet olsun!
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