Ayvalık mutfağının peynirli lezzeti: Lor tatlısı tarifi..

Bu tatlı, özellikle hafif ve az şekerli tatlılar arayanların favorisi olabilir. İncecik dokusu ve lor peynirinin hafifliğiyle birleşen lezzeti, hem tatlı krizlerini bastırmak için idealdir hem de özel günlerde veya misafir sofralarında sunulabilecek harika bir alternatiftir. Ayvalık'ın eşsiz tatlarından biri olan lor tatlısını denemek isterseniz, yöresel tariflere ve Ayvalık mutfağının zenginliğine bir adım daha yaklaşmış olacaksınız. Peki, Ayvalık yöresine ait bu leziz tatlı nasıl yapılır? İşte Ayvalık lor tatlısı tarifi...