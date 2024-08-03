5 çayının yıldızı: Enfes Browni Kurabiye tarifi...

Yayınlanma: 03.08.2024 - 20:16

Güncelleme: 03.08.2024 - 20:16

Dışı çıtır, içi yumuşacık ve yoğun çikolata lezzetiyle damakları şenlendiren browni kurabiyeler, özellikle çocuklarınızın favorisi olacak. Yapımı oldukça pratik olan browni kurabiye, özel günlerde ve davetlerde de misafirlerinizi kendine hayran bırakacak. İşte tatlı krizlerinizi en lezzetli şekilde giderecek, çayın veya kahvenin yanında keyifle tüketebileceğiniz browni kurabiye tarifi...

MALZEMELER

Kurabiye için:

250 gr margarin (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı nişasta

2 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Aldığı kadar un (yaklaşık 3-3.5 su bardağı)

Şerbet için:

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

birkaç damla limon

YAPILIŞI

Su ve toz şekeri bir tencereye alın, kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 10 dakika kaynatın. İçerisine bir miktar limon damlatın.

Şerbeti soğuması için kenara alın.

Oda sıcaklığındaki margarin ve sıvı yağı bir kaba alın.

Üzerine pudra şekeri, nişasta, kakao, kabartma tozu ve vanilini ekleyin.

Azar azar un ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayarak yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirin (kurabiyelerin üstü hafif çatlamalı).

Fırından çıkan sıcak kurabiyeleri soğumuş şerbete batırıp çıkarın.

Şerbete batırdığınız kurabiyeleri bir tepsiye dizin ve şerbeti çekmeleri için bir süre bekletin.

Şerbeti iyice çekip yumuşayan browni kurabiyeleri servis tabağına alın.

Üzerini isteğe bağlı olarak hindistan cevizi, fındık veya ceviz ile süsleyebilirsiniz.