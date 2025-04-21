5 dakikada fırında: Sadece iki malzemeyle kek tarifi

Yayınlanma: 21.04.2025 - 16:31

Güncelleme: 21.04.2025 - 16:31

Canınız tatlı çekti ama evde ne malzeme var ne de zaman? İşte tam da bu anlar için hayat kurtaran bir tarif: İki malzemeli kek! Ne mikser ne ölçü kabı derdi… Sadece 5 dakikada, sadece 2 malzemeyle hazırlayabileceğiniz bu pratik kek, özellikle kahve yanına mükemmel eşlik ediyor.

Malzemeler

3 adet büyük yumurta

300 gram çikolatalı fındık kreması (veya dilediğiniz çikolata ezmesi)

Yapılışı

Yumurtaları derin bir kapta 5 dakika boyunca köpük köpük olana kadar çırpın.

Fındık kremasını ekleyip spatulayla yavaşça karıştırın.

Karışımı yağlanmış küçük kek kalıbına dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin.

Soğuduktan sonra dilimleyip afiyetle yiyin!

Bu kekin dokusu hafif ıslak ve brownie tadında. Dilerseniz içine ceviz, fındık ya da muz da ekleyerek zenginleştirebilirsiniz.