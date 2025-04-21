5 dakikada fırında: Sadece iki malzemeyle kek tarifi
Tatlı krizine jet çözüm! Yalnızca iki malzemeyle, fırına bile girmeden nefis bir kek hazırlamak mümkün.
Canınız tatlı çekti ama evde ne malzeme var ne de zaman? İşte tam da bu anlar için hayat kurtaran bir tarif: İki malzemeli kek! Ne mikser ne ölçü kabı derdi… Sadece 5 dakikada, sadece 2 malzemeyle hazırlayabileceğiniz bu pratik kek, özellikle kahve yanına mükemmel eşlik ediyor.
Malzemeler
- 3 adet büyük yumurta
- 300 gram çikolatalı fındık kreması (veya dilediğiniz çikolata ezmesi)
Yapılışı
Yumurtaları derin bir kapta 5 dakika boyunca köpük köpük olana kadar çırpın.
Fındık kremasını ekleyip spatulayla yavaşça karıştırın.
Karışımı yağlanmış küçük kek kalıbına dökün.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin.
Soğuduktan sonra dilimleyip afiyetle yiyin!
Bu kekin dokusu hafif ıslak ve brownie tadında. Dilerseniz içine ceviz, fındık ya da muz da ekleyerek zenginleştirebilirsiniz.
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