Sadece 3 malzemeyle ağızda dağılan un kurabiyesi tarifi

Yayınlanma: 21.04.2025 - 10:19

Güncelleme: 21.04.2025 - 10:19

Misafir sofralarının, çay saatlerinin ve nostaljik tatların başrol oyuncusu olan un kurabiyesi, sade görüntüsünün altında gerçek bir lezzet saklar. Özellikle pastanelerde yediğiniz o kıyır kıyır, ağızda dağılan kurabiyelerin sırrı birkaç püf noktasında saklı. Şimdi bu efsane lezzeti evinizde yakalamanın sırrını veriyoruz. Üstelik sadece 3 temel malzeme ile!

MALZEMELER

250 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 su bardağı pudra şekeri

3,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

HAZIRLANIŞI

Derin bir karıştırma kabında tereyağı ve pudra şekerini iyice krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın veya klasik pastane şekli verin.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 160°C fırında yaklaşık 20 dakika, rengi değişmeyecek şekilde pişirin.

Fırından çıkan kurabiyelerin üzerine arzuya göre pudra şekeri serpebilirsiniz.

PÜF NOKTASI

Kurabiyeler pişerken beyaz kalmalı! Renk alırsa fazla pişmiş olur. Bu yüzden fırından çıkardığınızda hala yumuşak olabilirler ama soğudukça sertleşip kıvam alacaklardır.