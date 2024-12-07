Acılar diyarı Hindistan'ın tatlısı: Chhena Poda tarifi
Kızarmış tatlı peynirin karamel aromasıyla buluştuğu Chhena Poda, Hindistan’ın köklü tatlı mirasının gözlerden uzak kalan hazinelerinden biri.
Hindistan mutfağının dillere destan tatlıları genellikle Gulab Jamun, Jalebi, Ladoo gibi ün yapmış lezzetlerle anılır. Ancak ülkenin her köşesi, keşfedilmeyi bekleyen farklı tatlılarla dolu. Odisha bölgesine özgü bir tatlı olan Chhena Poda, işte bu gizli hazinelerden biridir.
CHENNA PODA TARİFİ
Malzemeler
- 500 gr taze chhena (ev yapımı peynir ya da süzme peynir)
- 1 su bardağı toz şeker (damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz)
- 1 yemek kaşığı irmik
- 1 çay kaşığı kakule tozu
- 2 yemek kaşığı ghee (tereyağı da kullanılabilir)
- 1 tutam tuz
- Üzeri için badem veya fıstık parçaları (isteğe bağlı)
Yapılış
- Eğer hazır chhena bulamıyorsanız, sütü kaynatıp içerisine biraz limon suyu ekleyerek süt kesildikten sonra peynir altı suyunu süzün. Elde ettiğiniz yumuşak peynir topağını iyice ezerek pürüzsüz bir kıvam elde edin.
- Ezdiğiniz chhena’nın içerisine toz şeker, irmik, kakule tozu ve bir tutam tuz ekleyin. Tüm malzemeleri güzelce yoğurun. Karışım hafif yapışkan, yumuşak bir hamur kıvamında olmalıdır.
- Bir fırın kabını veya kek kalıbını ghee ile yağlayın. Hazırladığınız chhena karışımını kalıba eşit şekilde yayın. Üzerine isteğe bağlı olarak badem veya fıstık parçalarını serpiştirin.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında 40-50 dakika kadar pişirin. Tatlının üstü altın-kahverengi bir renk almalı, yanık şeker aroması mutfağınızı sarmalıdır. Piştikten sonra fırından çıkarın ve soğuması için bekleyin.
- Chhena Poda’yı dilimleyerek sıcak veya soğuk servis edebilirsiniz. Yanında bir fincan çay veya sade kahve ile mükemmel bir uyum sağlar.
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