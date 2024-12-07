Acılar diyarı Hindistan'ın tatlısı: Chhena Poda tarifi

Yayınlanma: 07.12.2024 - 11:43

Güncelleme: 07.12.2024 - 11:43

Hindistan mutfağının dillere destan tatlıları genellikle Gulab Jamun, Jalebi, Ladoo gibi ün yapmış lezzetlerle anılır. Ancak ülkenin her köşesi, keşfedilmeyi bekleyen farklı tatlılarla dolu. Odisha bölgesine özgü bir tatlı olan Chhena Poda, işte bu gizli hazinelerden biridir.

CHENNA PODA TARİFİ

Malzemeler

500 gr taze chhena (ev yapımı peynir ya da süzme peynir)

1 su bardağı toz şeker (damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz)

1 yemek kaşığı irmik

1 çay kaşığı kakule tozu

2 yemek kaşığı ghee (tereyağı da kullanılabilir)

1 tutam tuz

Üzeri için badem veya fıstık parçaları (isteğe bağlı)

Yapılış