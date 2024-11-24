Enfes dereotlu poğaça tarifi...

Yayınlanma: 24.11.2024 - 23:05

Güncelleme: 24.11.2024 - 23:05

Yumuşacık dokusuyla çay saatlerinin vazgeçilmezi dereotlu poğaça, hem pratik hazırlanışı hem de nefis lezzetiyle sofralarınızı süslüyor. İçindeki taze dereotu sayesinde hafif ve ferah bir tat sunan bu poğaça, kahvaltıdan ikindi çayına kadar her anınıza eşlik edecek.

MALZEMELER

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 adet yumurta (sarısı üzerine, akı hamura)

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

3-3,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

1/2 demet dereotu (ince doğranmış)

İç Harcı (isteğe bağlı):

Beyaz peynir veya lor peyniri

Maydanoz (ince doğranmış, isteğe bağlı)

Üzeri İçin:

Yumurta sarısı

Çörek otu veya susam

HAZIRLIK

Derin bir yoğurma kabında tereyağı, sıvı yağı, yoğurt, yumurta akı, tuz ve şekeri karıştırın. Karışıma kabartma tozunu ve doğranmış dereotunu ekleyin.

Unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzda açın.

Orta kısmına peynirli iç harcı koyun (isteğe bağlı). Hamuru kapatıp yuvarlayın veya dilediğiniz şekli verin.

Şekil verdiğiniz poğaçaları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otu veya susam serpin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında, üzeri altın sarısı renk alana kadar (yaklaşık 20-25 dakika) pişirin.