Adana'nın şerbetli lezzeti: Karakuş tatlısı tarifi

Yayınlanma: 07.11.2024 - 15:58

Güncelleme: 07.11.2024 - 15:58

Karakuş tatlısı, Adana mutfağına özgü, kızartılarak yapılan bir şerbetli tatlıdır. Cevizli veya fıstıklı iç harcı ve çıtır çıtır kızarmış hamuruyla bu tatlı, özellikle bayram sofralarının ve özel günlerin vazgeçilmezidir. İşte adım adım Karakuş tatlısı tarifi!

Malzemeler

Hamur için:

2 su bardağı un

1 çay bardağı su

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı tuz

İç Harcı için:

1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi veya Antep fıstığı

1 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

Şerbet için:

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

Birkaç damla limon suyu

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Yapılışı

Şerbeti Hazırlayın: Su ve şekeri bir tencerede kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyin ve birkaç dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Hamuru Yoğurun: Bir kaba un, su, sıvı yağ, yoğurt ve tuzu ekleyip yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini örtüp yaklaşık 15 dakika dinlendirin.

İç Harcı Hazırlayın: Ceviz içi, toz şeker ve tarçını karıştırarak iç harcı hazırlayın.

Hamuru Açın: Dinlenen hamurdan küçük bezeler alarak incecik açın. Açtığınız hamurun içine iç harçtan bir miktar koyun, ardından hamuru rulo şeklinde sarıp iki ucunu bastırarak kapatın.

Kızartma: Hazırladığınız tatlıları kızgın yağda altın rengi alana kadar kızartın ve fazla yağını çekmesi için kağıt havlu üzerine alın.

Şerbetleme: Kızaran tatlıları soğuk şerbete atın ve birkaç dakika beklettikten sonra servis tabağına alın.