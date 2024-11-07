Adana'nın şerbetli lezzeti: Karakuş tatlısı tarifi

Adana mutfağının vazgeçilmezlerinden Karakuş tatlısı, çıtır hamuru ve şerbetli lezzetiyle tatlı severlerin gözdesidir. Kızartılarak hazırlanan bu geleneksel tatlı, özellikle bayram ve özel günlerde sofraları süsler.

Adana'nın şerbetli lezzeti: Karakuş tatlısı tarifi
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2024 - 15:58

Karakuş tatlısı, Adana mutfağına özgü, kızartılarak yapılan bir şerbetli tatlıdır. Cevizli veya fıstıklı iç harcı ve çıtır çıtır kızarmış hamuruyla bu tatlı, özellikle bayram sofralarının ve özel günlerin vazgeçilmezidir. İşte adım adım Karakuş tatlısı tarifi!

Malzemeler

Hamur için:

  • 2 su bardağı un
  • 1 çay bardağı su
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 çay kaşığı tuz

İç Harcı için:

  • 1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi veya Antep fıstığı
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

Şerbet için:

  • 2 su bardağı su
  • 2 su bardağı toz şeker
  • Birkaç damla limon suyu

Kızartmak için:

  • Sıvı yağ

Yapılışı

Şerbeti Hazırlayın: Su ve şekeri bir tencerede kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyin ve birkaç dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Hamuru Yoğurun: Bir kaba un, su, sıvı yağ, yoğurt ve tuzu ekleyip yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini örtüp yaklaşık 15 dakika dinlendirin.

İç Harcı Hazırlayın: Ceviz içi, toz şeker ve tarçını karıştırarak iç harcı hazırlayın.

Hamuru Açın: Dinlenen hamurdan küçük bezeler alarak incecik açın. Açtığınız hamurun içine iç harçtan bir miktar koyun, ardından hamuru rulo şeklinde sarıp iki ucunu bastırarak kapatın.

Kızartma: Hazırladığınız tatlıları kızgın yağda altın rengi alana kadar kızartın ve fazla yağını çekmesi için kağıt havlu üzerine alın.

Şerbetleme: Kızaran tatlıları soğuk şerbete atın ve birkaç dakika beklettikten sonra servis tabağına alın.


Etiketler: #Adana #karakuş tatlısı

İlgili Haberler

Japon mutfağının en sevilen sokak lezzeti: Çıtır çıtır takoyaki tarifi

Japon mutfağının en sevilen sokak lezzeti: Çıtır çıtır takoyaki tarifi
Hem sağlıklı hem doğal: Ev yapımı enfes fıstık ezmesi tarifi

Hem sağlıklı hem doğal: Ev yapımı enfes fıstık ezmesi tarifi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler