Hem sağlıklı hem doğal: Ev yapımı enfes fıstık ezmesi tarifi
Ev yapımı fıstık ezmesi hem lezzetli hem de sağlıklı bir seçenektir. Peki, hazırlaması çok pratik olan bu nefis lezzet nasıl yapılır? İşte, ev yapımı enfes fıstık ezmesi tarifi...
Fıstık ezmesi, kahvaltıların ve atıştırmalıkların vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Genellikle mağazalardan alınan fıstık ezmelerinin içerdiği koruyucular, şeker ve diğer katkı maddeleri sağlık açısından endişe verici olabilir. Ancak, evde doğal malzemelerle yapılan fıstık ezmesi, katkı maddelerinden uzak, tamamen doğal ve lezzetli bir alternatif sunar. Peki, hazırlaması çok pratik olan bu nefis lezzet nasıl yapılır? İşte, ev yapımı enfes fıstık ezmesi tarifi...
EV YAPIMI FISTIK EZMESİ TARİFİ
Malzemeler
400 gram yer fıstığı
2 yemek kaşığı bal
2 yemek kaşığı zeytinyağı
EV YAPIMI FISTIK EZMESİ YAPILIŞI
Fıstık ezmesi hazırlamak için fıstıkları mutfak robotuna alın ve çekmeye başlayın.
Fıstıklar pütürlü bir kıvam aldığında, üzerine bal ve biraz yağ ekleyerek çekmeye devam edin.
Yaklaşık 20 dakika boyunca ara ara duraklayarak robottan geçirin, böylece pürüzsüz bir kıvama ulaşacaktır.
Hazırladığınız şekersiz fıstık ezmesini bir kavanoza aktararak buzdolabında saklayabilirsiniz.
Sağlıklı ve lezzet dolu fıstık ezmeniz servise hazır.
Afiyet olsun!
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