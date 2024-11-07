Hem sağlıklı hem doğal: Ev yapımı enfes fıstık ezmesi tarifi

Yayınlanma: 07.11.2024 - 10:56

Güncelleme: 07.11.2024 - 10:56

Fıstık ezmesi, kahvaltıların ve atıştırmalıkların vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Genellikle mağazalardan alınan fıstık ezmelerinin içerdiği koruyucular, şeker ve diğer katkı maddeleri sağlık açısından endişe verici olabilir. Ancak, evde doğal malzemelerle yapılan fıstık ezmesi, katkı maddelerinden uzak, tamamen doğal ve lezzetli bir alternatif sunar. Peki, hazırlaması çok pratik olan bu nefis lezzet nasıl yapılır? İşte, ev yapımı enfes fıstık ezmesi tarifi...

EV YAPIMI FISTIK EZMESİ TARİFİ

Malzemeler

400 gram yer fıstığı

2 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı zeytinyağı

EV YAPIMI FISTIK EZMESİ YAPILIŞI

Fıstık ezmesi hazırlamak için fıstıkları mutfak robotuna alın ve çekmeye başlayın.

Fıstıklar pütürlü bir kıvam aldığında, üzerine bal ve biraz yağ ekleyerek çekmeye devam edin.

Yaklaşık 20 dakika boyunca ara ara duraklayarak robottan geçirin, böylece pürüzsüz bir kıvama ulaşacaktır.

Hazırladığınız şekersiz fıstık ezmesini bir kavanoza aktararak buzdolabında saklayabilirsiniz.

Sağlıklı ve lezzet dolu fıstık ezmeniz servise hazır.

Afiyet olsun!