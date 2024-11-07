Japon mutfağının en sevilen sokak lezzeti: Çıtır çıtır takoyaki tarifi

Yayınlanma: 07.11.2024 - 14:02

Güncelleme: 07.11.2024 - 14:02

Japon mutfağının en bilinen sokak lezzetlerinden biri olan Takoyaki, yumuşacık, içi dolu ve çıtır dış yüzeyiyle herkesin beğenisini kazanan bir atıştırmalıktır. Geleneksel olarak Osaka bölgesine ait olan bu lezzetli atıştırmalık, genellikle akşam saatlerinde satılan sokak yemeklerinden biridir. Takoyaki, "takosu" (ahtapot) ve "yaki" (pişirme) kelimelerinin birleşiminden oluşan bu isim, içinde taze ahtapot bulunan küçük, yuvarlak köfteleri ifade eder. Peki, Japon mutfağının en sevilen sokak lezzetlerinden olan bu atıştırmalık nasıl yapılır? İşte, çıtır çıtır takoyaki tarifi...

TAKOYAKI TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

1 su bardağı un (tercihen takoyaki unu veya normal un kullanılabilir)

1,5 su bardağı dashi (Japon balık suyu, yerine tavuk suyu veya sebze suyu da kullanılabilir)

2 yumurta

1 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı susam yağı

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı şeker

1 çay kaşığı kabartma tozu

İç harç için:

150 gram haşlanmış ahtapot (daha küçük parçalara kesilmiş)

1/4 su bardağı doğranmış taze soğan

1/4 su bardağı doğranmış turp (isteğe bağlı)

1/4 su bardağı tempura harcı veya un (hamurun yapışmasını engellemek için)

Üst malzemeler:

Takoyaki sosu (Japon takoyaki sosu, veya tatlı soya sosu kullanılabilir)

Mayonez (tercihen Japon mayonezi)

Bonito (balık pulsu)

Nori (deniz yosunu), ince doğranmış

Susam (isteğe bağlı)

TAKOYAKI YAPILIŞI

İlk olarak, büyük bir karıştırma kabına un, dashi, yumurtalar, soya sosu, susam yağı, tuz, şeker ve kabartma tozunu ekleyin.

Tüm malzemeyi bir çırpıcı ile güzelce karıştırarak pürüzsüz bir hamur elde edin.

Takoyaki yaparken özel bir takoyaki tavası kullanmak oldukça faydalıdır, çünkü bu tava yuvarlak izlere sahip olup takoyaki toplarını kolayca pişirmenize yardımcı olur.

Tavanın her bir yuvasını hafifçe yağlayın.

Eğer takoyaki tavanız yoksa, muffin tepsisi de kullanılabilir.

Ahtapotları haşlayın ve küçük küpler halinde doğrayın.

Ardından, doğranmış taze soğanı ve turbu da hazırlayın.

Dilerseniz, sebze yerine doğranmış turp ve diğer sebzeleri de ekleyebilirsiniz.

Yağlanmış takoyaki tavasının her yuvasına hamurdan bir miktar dökün.

Ardından her yuvaya ahtapot, soğan ve turp ekleyin.

Üzerine tekrar hamur dökün, her yuva tamamen dolmalı.

Takoyaki toplarını yaklaşık 2-3 dakika pişirin.

Dikkat edilmesi gereken nokta, her tarafının eşit şekilde kızarmasıdır.

Hamur piştikçe, takoyakilerin kenarları sertleşmeye başlayacaktır.

Bir çubuk veya çatal kullanarak takoyaki toplarını yuvarlayın.

Diğer taraflarını da pişirene kadar, 3-4 dakika daha pişirmeye devam edin.

Takoyakilerin pişmesi tamamlandığında, bir tabağa alın.

Üzerine takoyaki sosu ve mayonez gezdirin.

Ardından, bonito pulsu, ince doğranmış nori ve isteğe göre susam serpin.

Afiyet olsun!