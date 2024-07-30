Adıyaman'ın sevilen lezzeti sofralarınıza çok yakışacak: Buhara pilavı tarifi...

Yayınlanma: 30.07.2024 - 18:28

Güncelleme: 30.07.2024 - 18:28

Buhara pilavı, baharatlarla zenginleştirilmiş, kuzu etiyle taçlandırılmış ve sebzelerle renklendirilmiş, iştah kabartan bir pilav tarifidir. Özbek pilavı gibi pek çok pilav çeşidiyle benzerlikler taşıyan Buhara pilavı, özellikle 7 farklı baharatın kullanımıyla öne çıkar. Her ne kadar orijinal tarif hakkında kesin bilgilere sahip olmasak da, bu 7 baharatın pilavın lezzetindeki önemli rolü kesin olarak bilinir. Peki, Adıyaman'ın çok sevilen bu lezzeti nasıl yapılır? İşte, buhara pilavı tarifi...

BUHARA PİLAVI TARİFİ

Malzemeler:

300 gram kuşbaşı et (kuzu ya da dana)

1,5 su bardağı baldo pirinç

1 adet büyük boy havuç

1 adet orta boy soğan

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 baş sarımsak

1/2 su bardağı bezelye

1 tatlı kaşığı 7 baharat karışımı

BUHARA PİLAVI YAPILIŞI

Etleri tencereye alın.

Düdüklü tencerede ya da ayrı bir tencerede kavurarak pişirmeye başlayın.

Suyunu salıp çekene kadar pişirin. Soteledikten sonra tuzunu ekleyip üzerine 1/2 su bardağı sıcak su ekleyleyip kapağını kapatın ve suyunu çekene kadar pişirmeye devam edin.

Diğer tarafta soğanı yemeklik doğrayın.

Havuçları mümkün olduğunca minik doğrayın.

Önce sıvı yağda soğanları 2 dakika kadar soteleyip sonra tereyağını ekleyin.

Tereyağından hemen sonra havuçları da ekleyip sotelemeye devam edin.

Havuçlar da hafif yumuşadıktan sonra etleri ilave edin.

İyice yıkanmış pirinçleri ekleyin ve 3-4 dakika kadar kavurun.

Bezelyeleri de ilave edin.

Son olarak üzerine baharatlarını ve tuzunu da ekleyip üzerine 1'e 1,5 ölçüsünde kaynar su ekleyin.

Tam ortasına bir baş sarımsağı yerleştirin.

Tencerenin kapağını kapatın, altını kısın ve suyunu tamamen çekene kadar 20 dakika kadar pişirin.

Suyunu tamamen çeken pirinçlerin altını kapatın.

Kapakla tencere arasına bir havlu kağıt koyun ve demlenmeye bırakın.

Demlendikten sonra bir tabağa ters çevirerek servis edin.

Afiyetler olsun!