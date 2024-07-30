Klasik bir Alman lezzeti: Alman pastası tarifi

Yayınlanma: 30.07.2024 - 13:31

Güncelleme: 30.07.2024 - 13:31

Bu tarifle Alman pastasının klasik lezzetini evinizde kolayca yapabilirsiniz. Alman pastası, özellikle çay saatlerinde veya tatlı krizlerinde keyifle tüketilebilecek harika bir seçenektir.

Malzemeler

Kek İçin:

2 su bardağı un

1 su bardağı süt

3/4 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı tereyağı (eritilmiş)

2 adet yumurta

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

1 tutam tuz

Krema Dolgusu İçin:

2 su bardağı süt

1/2 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı mısır nişastası

2 yemek kaşığı un

1 paket vanilin

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri İçin:

Pudra şekeri

Yapılışı

Kek Hazırlığı:

Fırını 180°C'ye ısıtın.

Yumurtaları ve şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Eritilmiş tereyağı ve sütü ekleyip karıştırın.

Un, kabartma tozu, vanilin ve tuzu ekleyip iyice karıştırın.

Karışımı yağlanmış ve unlanmış bir kek kalıbına dökün ve yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Krema Dolgusu Hazırlığı:

Süt, şeker, un, nişasta ve yumurta sarısını bir tencerede karıştırarak pişirin.

Karışım kaynadıktan sonra ocaktan alın ve tereyağı ile vanilini ekleyip karıştırın.

Kremayı soğumaya bırakın.

Birleştirme:

Pişen keki soğuttuktan sonra ortadan ikiye kesin.

Alt katmana hazırladığınız kremayı sürün.

Üst katmanı kremanın üzerine yerleştirin.

Üzerine pudra şekeri serpin.