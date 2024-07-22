Affogato nasıl yapılır? Sıcak yaz günlerinin kurtarıcısı Affogato tarifi...
Enfes Affogato tarifi ile sıcak yaz günlerinde serinlemek mümkün. İşte hazırlamanın çok kolay olduğu enfes tatlı Affogato...
Sıcak yaz günlerinde serinlemek ve enerji toplamak için mükemmel bir seçenek arıyorsanız, Affogato tam size göre! İtalyan mutfağının bu klasik tatlısı, dondurma ve taze demlenmiş espresso ile yapılan basit ama lezzetli bir karışım. İşte, hem serinleten hem de canlandıran Affogato tarifi!
MALZEMELER
1 top vanilyalı dondurma
1 shot (30-40 ml) taze çekilmiş sıcak espresso
Rendelenmiş çikolata
Badem veya fındık kırıntıları
Karamel veya çikolata sosu
YAPILIŞI
Bir bardağa veya küçük bir kaseye bir top vanilyalı dondurma koyun.
Taze çekilmiş kahveden bir shot espresso hazırlayın. Espresso makineniz yoksa, güçlü bir kahve de kullanabilirsiniz.
Hazırladığınız sıcak espressoyu dondurmanın üzerine dökün. Espressoyu dondurmanın üzerine yavaşça dökerek, dondurmanın bir kısmının erimesini sağlayın.
Affogatoyu hemen servis edin.
Dilerseniz affogatoyu rendelenmiş çikolata, badem veya fındık kırıntıları ile süsleyebilirsiniz.
Karamel veya çikolata sosu da üzerine gezdirerek farklı tatlar ekleyebilirsiniz.
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