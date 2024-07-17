Bu lezzet yaz aylarında içinizi ferahlatacak: Limonlu bisküvili pasta tarifi...

Yayınlanma: 17.07.2024 - 21:09

Güncelleme: 17.07.2024 - 21:09

Limonlu bisküvili pasta, muhteşem limon aromasıyla ve hafif bisküvi dokusuyla her diliminde ferahlık vaat eden bir tatlıdır. Limonun tazeliği ve hafif ekşi tadı, klasik bisküvili pastalardan ayrılarak özel bir lezzet sunar. Muazzam bir tatlı deneyimi için ideal bir seçenek olan bu pasta, çay saatlerinin ve özel günlerin vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor. Peki, sıcak havalarda içinizi serinletecek bu lezzet nasıl yapılır? İşte limonlu bisküvili pasta tarifi...

LİMONLU BİSKÜVİLİ PASTA TARİFİ

Malzemeler:

Muhallebi için:

5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı (tepeleme) un

2 yemek kaşığı (tepeleme) nişasta

7 yemek kaşığı şeker

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi tozu

1 paket şekerli vanilin

Arası için:

17 adet petibör bisküvi

Limon sosu için:

1/2 su bardağı limon suyu (2 adet limonun suyu)

1/2 bardak su

4 yemek kaşığı şeker

1,5 tatlı kaşığı nişasta

1 adet yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 adet limon kabuğu rendesi

LİMONLU BİSKÜVİLİ PASTA YAPILIŞI

Şekerli vanilin hariç muhallebi için gereken diğer kuru malzemeleri bir tencereye alın karıştırın ve ardından üstüne sütü ekleyip, güzelce karıştırın.

Ocağa alın ve muhallebi kaynayıp kıvam alana dek karıştırarak pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra içine vanilini ve tereyağını katın ve karıştırın.

Islattığınız bir borcama pişirdiğiniz muhallebinin yarısını dökün.

Üstüne bisküvileri dizdikten sonra kalan muhallebiyi de dökerek bir spatula yardımı ile düzeltin.

Buzdolabında bir saat kadar dinlendirin.

Tatlı dinlenirken limon sosunu hazırlayın.

Limon sosu için tereyağı hariç diğer malzemeleri küçük bir sos tenceresine alın ve güzelce karıştırdıktan sonra ocağın altını açın ve kaynayıp kıvam alana dek yaklaşık 10 dakika pişirin.

Son olarak tereyağını ekleyip karıştırın.

Ardından altını kapatın ve oda sıcaklığına geldiğinde sonra buzdolabında soğumuş olan muhallebinin üstüne dökün.

Buzdolabında 2-3 saat kadar daha dinlendirdikten sonra, dilimleyip limon dilimleri ile süsledikten sonra servis edin.

Afiyetler olsun!