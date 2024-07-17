Bu yöntemlerle şişkinliğe son verin: Yaz aylarında ödem atmaya yardımcı olan 3 detoks tarifi...

Yayınlanma: 17.07.2024 - 19:47

Güncelleme: 17.07.2024 - 19:49

Yaz aylarında sağlıklı beslenme ve kilo verme hedeflerine odaklanırken, doğal yollarla vücudu arındırmak için bazı etkili detoks tarifleri bulunmaktadır. Bu tarifler, hem serinletici hem de besleyici özelliklere sahiptir ve metabolizmayı destekleyerek kilo kontrolüne katkıda bulunabilir. Peki, şişkinliğe hızlıca son vermeniz sağlayacak yöntemler nelerdir? İşte yaz aylarında ödem atmaya yardımcı olan 3 detoks tarifi...

YAZ AYLARINDA KİLO VERMEYE YARDIMCI OLAN 3 DETOKS TARİFİ

1. Salatalık ve nane detoksu:

Malzemeler:

1 adet orta boy salatalık

Bir avuç taze nane yaprakları

Yarım limonun suyu

1 litre su

Buz

Yapılışı:

Salatalığı ince dilimler halinde kesin.

Bir sürahiye salatalık dilimlerini ve nane yapraklarını ekleyin.

Limon suyunu ekleyip üzerine su ilave edin.

Buzu ekleyerek buzdolabında en az 1 saat dinlendirin.

Serinledikten sonra içmeye hazır!

2. Yeşil Çay ve Limon Detoksu

Malzemeler:

2 yeşil çay poşeti

1 litre su

1 adet limon

Bal veya stevia (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Bir litre suyu kaynatın ve yeşil çay poşetlerini ekleyin. 5 dakika demlenmeye bırakın.

Demlendikten sonra çayı süzün ve soğuması için bekletin.

Limonun suyunu ekleyin ve karıştırın.

İsteğe bağlı olarak bal veya stevia ile tatlandırabilirsiniz.

Soğuk olarak servis yapın ve gün boyunca için.

3. Karpuz ve Zencefil Detoksu

Malzemeler:

4 su bardağı doğranmış karpuz

1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil

Birkaç yaprak taze nane

1 litre su

Yapılışı:

Karpuz parçalarını blenderdan geçirin ve su ile karıştırın.

Zencefili ekleyin ve karıştırın.

Taze nane yapraklarını ekleyin ve buzdolabında en az 1 saat dinlendirin.

İçmeden önce karıştırın ve buz ile servis yapın.