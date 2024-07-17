Bu yöntemlerle şişkinliğe son verin: Yaz aylarında ödem atmaya yardımcı olan 3 detoks tarifi...
Yaz ayları, tazelik ve hareketlilik zamanıdır. Peki, şişkinliğe hızlıca son vermenizi sağlayacak yöntemler nelerdir? İşte yaz aylarında ödem atmaya yardımcı olan 3 detoks tarifi...
Yaz aylarında sağlıklı beslenme ve kilo verme hedeflerine odaklanırken, doğal yollarla vücudu arındırmak için bazı etkili detoks tarifleri bulunmaktadır. Bu tarifler, hem serinletici hem de besleyici özelliklere sahiptir ve metabolizmayı destekleyerek kilo kontrolüne katkıda bulunabilir. Peki, şişkinliğe hızlıca son vermeniz sağlayacak yöntemler nelerdir? İşte yaz aylarında ödem atmaya yardımcı olan 3 detoks tarifi...
YAZ AYLARINDA KİLO VERMEYE YARDIMCI OLAN 3 DETOKS TARİFİ
1. Salatalık ve nane detoksu:
Malzemeler:
1 adet orta boy salatalık
Bir avuç taze nane yaprakları
Yarım limonun suyu
1 litre su
Buz
Yapılışı:
Salatalığı ince dilimler halinde kesin.
Bir sürahiye salatalık dilimlerini ve nane yapraklarını ekleyin.
Limon suyunu ekleyip üzerine su ilave edin.
Buzu ekleyerek buzdolabında en az 1 saat dinlendirin.
Serinledikten sonra içmeye hazır!
2. Yeşil Çay ve Limon Detoksu
Malzemeler:
2 yeşil çay poşeti
1 litre su
1 adet limon
Bal veya stevia (isteğe bağlı)
Yapılışı:
Bir litre suyu kaynatın ve yeşil çay poşetlerini ekleyin. 5 dakika demlenmeye bırakın.
Demlendikten sonra çayı süzün ve soğuması için bekletin.
Limonun suyunu ekleyin ve karıştırın.
İsteğe bağlı olarak bal veya stevia ile tatlandırabilirsiniz.
Soğuk olarak servis yapın ve gün boyunca için.
3. Karpuz ve Zencefil Detoksu
Malzemeler:
4 su bardağı doğranmış karpuz
1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil
Birkaç yaprak taze nane
1 litre su
Yapılışı:
Karpuz parçalarını blenderdan geçirin ve su ile karıştırın.
Zencefili ekleyin ve karıştırın.
Taze nane yapraklarını ekleyin ve buzdolabında en az 1 saat dinlendirin.
İçmeden önce karıştırın ve buz ile servis yapın.
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