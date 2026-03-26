Afrika mutfağının imza lezzeti: Bobotie tarifi

Mutfak literatüründe "dünyanın en eski füzyon yemeklerinden biri" olarak tanımlanan Bobotie, aslında Hollandalı yerleşimcilerin Endonezya ve Hindistan'dan getirdikleri baharatlarla yerel malzemeleri harmanlamasıyla doğmuştur. Bu yemeği standart fırın yemeklerinden ayıran temel fark, kıymalı harcın içine giren kayısı reçeli veya chutney (meyve ezmesi) ile kuru üzümün yarattığı o şaşırtıcı tatlı-tuzlu dengesidir.

BOBOTIE TARİFİ

Malzemeler

600 gram dana kıyma

2 adet büyük boy kuru soğan (küçük doğranmış)

2 dilim bayat ekmek (sütte ıslatılmış)

1 su bardağı süt (yarısı ekmek için, yarısı üst sos için)

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı köri (orta acılıkta)

1 yemek kaşığı zerdeçal

2 yemek kaşığı kayısı reçeli veya mango chutney

1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

Yarım su bardağı çekirdeksiz kuru üzüm

10 adet çiğ badem (iri kıyılmış)

2 adet yumurta (üst sos için)

3-4 adet defne yaprağı

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

Yapılışı