Afrika mutfağının imza lezzeti: Bobotie tarifi

Mutfak literatüründe "dünyanın en eski füzyon yemeklerinden biri" olarak tanımlanan Bobotie, aslında Hollandalı yerleşimcilerin Endonezya ve Hindistan'dan getirdikleri baharatlarla yerel malzemeleri harmanlamasıyla doğmuştur. Bu yemeği standart fırın yemeklerinden ayıran temel fark, kıymalı harcın içine giren kayısı reçeli veya chutney (meyve ezmesi) ile kuru üzümün yarattığı o şaşırtıcı tatlı-tuzlu dengesidir.
BOBOTIE TARİFİ
Malzemeler
- 600 gram dana kıyma
- 2 adet büyük boy kuru soğan (küçük doğranmış)
- 2 dilim bayat ekmek (sütte ıslatılmış)
- 1 su bardağı süt (yarısı ekmek için, yarısı üst sos için)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı köri (orta acılıkta)
- 1 yemek kaşığı zerdeçal
- 2 yemek kaşığı kayısı reçeli veya mango chutney
- 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi
- Yarım su bardağı çekirdeksiz kuru üzüm
- 10 adet çiğ badem (iri kıyılmış)
- 2 adet yumurta (üst sos için)
- 3-4 adet defne yaprağı
- Tuz ve taze çekilmiş karabiber
Yapılışı
- Geniş bir tavada tereyağını eritin ve soğanları yumuşayana kadar soteleyin. Ardından kıymayı ekleyip rengi dönene kadar kavurun.
- Kıymaya köri, zerdeçal, tuz ve karabiberi ekleyip baharatların kokusu çıkana kadar 2 dakika daha çevirin.
- Karışıma sirke, kayısı reçeli (veya chutney), kuru üzüm ve bademleri ekleyerek karıştırın.
- Sütte ıslattığınız ekmek dilimlerini elinizle sıkarak ufalayın ve kıymalı harca ilave edin (bu adım yemeğin nemli kalmasını sağlar).
- Hazırladığınız bu aromatik harcı fırına dayanıklı dikdörtgen bir kaba alın ve üzerini kaşıkla düzeltin.
- Ayrı bir kapta kalan yarım bardak sütü ve 2 yumurtayı iyice çırpın. Bu karışımı kıymalı harcın üzerine her yeri kaplayacak şekilde dökün.
- Sosun üzerine defne yapraklarını dekoratif bir şekilde dizin.
- 180 derece önceden ısıtılmış fırında, üstteki yumurtalı katman altın sarısı olup katılaşana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.