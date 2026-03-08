Ağızda dağılan enfes lezzet: Kahveli ıslak kurabiye tarifi

Klasik ıslak kurabiye tariflerine farklı bir aroma katmak isteyenler için kahveli ıslak kurabiye oldukça lezzetli bir alternatiftir. Yoğun kakao ve kahve aromasıyla hazırlanan bu kurabiyeler, piştikten sonra üzerine dökülen şerbet sayesinde yumuşacık bir doku kazanır. Özellikle çay saatlerinde, misafir sofralarında veya kahve yanında ikram edilebilecek pratik bir tatlıdır. İşte, nefis kahveli ıslak kurabiye tarifi...

KAHVELİ ISLAK KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

Kurabiye hamuru için:

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı granül kahve veya 1 çay bardağı demli kahve

2 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

2 – 2,5 su bardağı un

Şerbeti için:

1 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı granül kahve

Üzeri için:

Hindistan cevizi veya kakao

KAHVELİ ISLAK KURABİYE YAPILIŞI

Yumurtaları ve toz şekeri derin bir karıştırma kabında köpük kıvamına gelene kadar çırpın.

Karışıma sıvı yağ, kakao ve kahveyi ekleyip çırpmaya devam edin.

Kabartma tozu, vanilin ve unu kontrollü şekilde ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15–20 dakika pişirin.

Afiyet olsun!