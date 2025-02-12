Soğuk kış günlerinde şifa olan enfes lezzet: Herle çorbası tarifi
Besleyici ve doyurucu yapısıyla soğuk kış günlerinde iç ısıtan bu çorba, hem hafif hem de lezzetlidir. Peki, soğuk kış günlerinde şifa olan bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle herle çorbası tarifi...
Herle çorbası, özellikle Anadolu mutfağında sıkça yapılan, besleyici ve doyurucu bir çorba tarifidir. Un kavrularak hazırlanan bu çorba, kıvamıyla ve lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi olur. İçerisindeki malzemeler sayesinde bağışıklık sistemini destekleyen bu geleneksel tarif, özellikle soğuk havalarda iç ısıtan bir seçenek sunar. Peki, soğuk kış günlerinde şifa olan bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle herle çorbası tarifi...
HERLE ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
1 çay bardağı pirinç
1 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber
Sosu için:
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
HERLE ÇORBASI YAPILIŞI
Tereyağında unu kavurun, kokusu çıkınca sıcak su ekleyerek sürekli karıştırın.
Kaynamaya başladığında pirinçleri ekleyin ve kısık ateşte pişmeye bırakın.
Tereyağında toz biberi kızdırarak üzerine gezdirin.
Herle çorbanız servise hazır.
Afiyet olsun!
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