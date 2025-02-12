Asya'nın şanslı atıştırmalığı: Şans kurabiyesi tarifi
Çin mutfağının en eğlenceli ve ilgi çekici tatlılarından biri olan şans kurabiyesi, içlerinde gizli mesajlar barındıran ince ve çıtır kurabiyelerdir. Genellikle restoran çıkışlarında sunulan bu özel tatlı, evde kolayca yapabileceğiniz nefis bir tarif olarak karşınızda!
Aslen Çin menşeli olduğu düşünülen bu kurabiyeler, aslında Japonya ve Amerika’da popülerleşmiş ve bir gelenek haline gelmiştir. Hafif tatlı, ince ve çıtır kıvamıyla dikkat çeken bu kurabiyeler, içlerinde küçük kağıtlara yazılmış mesajlar taşır. Eğlenceli ve sürprizli bir tatlı arıyorsanız, şans kurabiyelerini mutlaka denemelisiniz!
ŞANS KURABİYESİ TARİFİ
Malzemeler (12-15 Kurabiye İçin)
- 2 adet yumurta akı
- Yarım su bardağı toz şeker
- Yarım su bardağı un
- 2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)
- 1 çay kaşığı vanilin veya vanilya özütü
- 1 yemek kaşığı su
- 1 çay kaşığı tuz
Yapılış
- Bir kapta yumurta aklarını ve şekeri iyice çırpın (şekerin tamamen çözünmesi gerekir).
- Üzerine eritilmiş tereyağı, vanilya, su ve tuzu ekleyin, karıştırmaya devam edin.
- Son olarak unu ekleyerek pürüzsüz ve akışkan bir hamur elde edin.
- Fırını 180°C’ye ısıtın ve yağlı kağıt serili tepsiye birer yemek kaşığı hamur dökerek ince yuvarlaklar oluşturun.
- Hamuru fazla kalın yapmayın, aksi takdirde kıvrılması zor olacaktır.
- Önceden ısıtılmış fırında kenarları hafif kahverengileşene kadar (yaklaşık 7-8 dakika) pişirin.
- Kurabiyeleri fırından çıkar çıkmaz, hazırladığınız küçük kağıtlara yazılmış mesajları ortasına koyun.
- Kurabiyeleri hemen ortadan ikiye katlayın ve bardak kenarına koyarak klasik kıvrım şeklini verin.
- Soğudukça sertleşecekleri için şekil verme aşamasını hızlıca yapmanız gerekir.
- Kurabiyeler tamamen soğuduktan sonra çayın, kahvenin yanında veya tatlı bir sürpriz olarak servis edebilirsiniz.
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