Asya'nın şanslı atıştırmalığı: Şans kurabiyesi tarifi

Yayınlanma: 12.02.2025 - 11:16

Güncelleme: 12.02.2025 - 11:16

Aslen Çin menşeli olduğu düşünülen bu kurabiyeler, aslında Japonya ve Amerika’da popülerleşmiş ve bir gelenek haline gelmiştir. Hafif tatlı, ince ve çıtır kıvamıyla dikkat çeken bu kurabiyeler, içlerinde küçük kağıtlara yazılmış mesajlar taşır. Eğlenceli ve sürprizli bir tatlı arıyorsanız, şans kurabiyelerini mutlaka denemelisiniz!

ŞANS KURABİYESİ TARİFİ

Malzemeler (12-15 Kurabiye İçin)

2 adet yumurta akı

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı un

2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

1 çay kaşığı vanilin veya vanilya özütü

1 yemek kaşığı su

1 çay kaşığı tuz

Yapılış