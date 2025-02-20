Ağızda dağılan kurabiye tarifi... Margarinsiz enfes lezzet!

Yayınlanma: 20.02.2025 - 20:15

Güncelleme: 20.02.2025 - 20:15

Sadece sıvı yağ kullanarak margarinsiz bir şekilde hazırlanan ve ağızda dağılan bu enfes kurabiyeler çay saatlerinin favorisi olmaya aday... İşte enfes tarif!

MALZEMELER

1 su bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı pudra şekeri (hamur için)

1 paket vanilin

1 tatlı kaşığı sirke (isteğe bağlı, daha kıyır kıyır olması için)

2,5 - 3 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

1 çay kaşığı kabartma tozu

Üzeri için: Pudra şekeri

YAPILIŞI

Derin bir kaba sıvı yağı ve pudra şekerini alın, homojen bir kıvam alana kadar çırpın.

Vanilin, kabartma tozu ve isteğe bağlı olarak sirkeyi ekleyin.

Azar azar un ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayın.

Dilerseniz çatalla hafifçe bastırarak desen verebilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 170°C fırında 12-15 dakika kadar, altı hafif pembeleşene kadar pişirin.

Kurabiyeler fırından çıktıktan sonra soğumaya bırakın.

Soğuyan kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serpin veya tamamen pudra şekeri ile kaplayın.