Az malzemeli meyveli parfe tarifi...

Yayınlanma: 30.10.2024 - 23:03

Güncelleme: 30.10.2024 - 23:03

Tatlı krizlerine hızlı bir çözüm sunan, pratik ve sadece birkaç malzeme ile hazırlanan bir tarifle tanışmaya hazır mısınız? Az malzemeli çikolatalı parfe, yoğun çikolata lezzetiyle hem sizi hem de misafirlerinizi şımartacak. Üstelik zahmetsiz hazırlığı ve ferahlatıcı tadıyla sıcak günlerde serin bir tatlı olarak da tercih edebilirsiniz. İşte mutfakta fazla zaman harcamadan hazırlayabileceğiniz, nefis çikolatalı parfe tarifi!

MALZEMELER

2 poşet krem şanti

2 su bardağı soğuk süt

10 adet halley bisküvi

80 gr bitter çikolata

YAPILIŞI

Soğuk sütü bir karıştırma kabına alın ve krem şantiyi ekleyin. Mikserle krem şanti kıvam alana kadar iyice çırpın.

Halley bisküvileri küçük parçalara bölün ve hazırladığınız krem şanti karışımına ekleyin. Tüm malzemeyi spatula yardımıyla karıştırın.

Bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Erittiğiniz çikolatayı karışıma ekleyip tekrar karıştırın.

Hazırladığınız karışımı streç film ile kaplanmış bir kalıba veya bir kaba dökün, üzerini düzelterek kapatın.

Buzlukta en az 4 saat bekleterek iyice donmasını sağlayın. Donduktan sonra dilimleyerek servis yapabilirsiniz.