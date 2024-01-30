Az malzemesi ve pratikliği ile tatlı krizlerinde kurtarıcınız olacak: Yoğurtlu Muhallebi Tatlısı!

Tatlı krizlerinde kurtarıcınız olacak bu muhallebi tarifi pratik oluşunun yanı sıra az malzemesi ve lezzeti ile gönlünüze taht kuracak... İşte Yoğurtlu Muhallebi Tatlısı!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2024 - 20:06
Az malzemesi ve pratikliği ile tatlı krizlerinde kurtarıcınız olacak: Yoğurtlu Muhallebi Tatlısı!
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Tatlı krizlerine lezzetli bir çözüm: Yoğurtlu Muhallebi Tatlısı! Hem hafifliğiyle hem de pratik yapımıyla dikkat çeken bu tatlı, sütlü haliyle damakları şenlendiriyor. Az malzemeyle kolayca hazırlanabilen yoğurtlu muhallebi tatlısı, tatlı ihtiyacınıza sağlıklı bir alternatif sunuyor. Yoğurt ve muhallebi lezzetlerini buluşturan bu tarif, özellikle sütlü tatlı sevenlerin favorisi olmaya aday. İşte, evinizde rahatlıkla deneyebileceğiniz, pratik ve hafif yoğurtlu muhallebi tatlısının enfes lezzeti...

MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı irmik

1 su bardağı yoğurt

1 paket vanilin

Üzeri İçin:

Taze meyve dilimleri (çilek, muz, şeftali gibi)

Ceviz veya fındık içi 

Tarçın

YAPILIŞI

Süt bir tencereye alınır. İçine toz şeker ve irmik eklenip karıştırılır.

Ocağın üzerinde orta ateşte karışım kaynamaya başlayana kadar karıştırarak pişirilir.

Kaynamaya başladıktan sonra altı kısılır ve karışım göz göz olup koyu bir kıvam alana kadar ara sıra karıştırarak pişirilir.

Ocaktan alınan muhallebi biraz ılıyınca içine yoğurt eklenir.

İsteğe bağlı olarak içine vanilin eklenebilir.

Muhallebi kaselere paylaştırılır.

Üzerine taze meyve dilimleri, ceviz veya fındık içi serpiştirilir.


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