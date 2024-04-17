Akdeniz esintisi mutfağınızda: Domates soslu gnocchi tarifi
Evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz, İtalyan mutfağının vazgeçilmezlerinden domates soslu gnocchi ile sofralarınıza Akdeniz esintileri taşıyın.
Gnocchi, İtalya'nın dünya çapında ün kazanmış, yumuşacık patates bazlı hamur işiyle her damak zevkine hitap eder. Özellikle domates sosunun eşsiz lezzetiyle birleştiğinde, akşam yemekleri için ideal bir ana yemek haline gelir. Hem pratik hem de doyurucu olan bu yemeği yapmak sandığınızdan çok daha kolay.
DOMATES SOSLU GNOCCHİ TARİFİ
Hamuru için;
- 2 adet orta boy patates
- 1 bardak un
- 1 adet yumurta
- Bir tutam muskat rendesi
- Bir tutam tuz
- 1 çorba kaşığı toz parmesan;
Sosu için;
- 200 gr yeşil çeri domates
- 200 gr sarı çeri domates
- 200 gr çeri domates
- 3 diş sarımsak
- 4 çorba kaşığı zeytinyağı
- 2 dal fesleğen
- Bir tutam tuz
- Bir tutam şeker
- Bir tutam karabiber
Haşlamak için;
- 5 bardak su
- 2 çorba kaşığı zeytinyağı
- Bir tutam tuz
YAPILIŞI
Patatesleri haşlayın ve soğumadan ayıklayıp püre haline getirin.
Hamurun tüm malzemelerini ekleyip yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.
Hazırladığınız hamuru bir kaç parçaya ayırıp oklavadan kalın olacak şekilde şeritler yapın ve lokma lokma keserek unlayın.
Bir çatal yardımıyla hamurlara şekil verip kaynar su da 1 kaç dakika haşlayın.
Yüzeye çıkmaya başladıkça sosun içine alıp 1kaç dakika kaynatın.
Sosun yapılışı:
Zeytinyağı tavaya alıp kızdırın 2 dal fesleğen ve sarımsakları ekleyin.
Ortadan ikiye böldüğünüz yeşil domatesleri, 2-3 dakika soteleyin.
Kırmızı ve arı domatesleri de ekleyip soteleyin.
Pişince içinden sarımsak ve fesleğeni çıkarın.
Sosla buluşturduğunuz Gnocchi'leri taze fesleğen yaprakları ile servis edin.
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