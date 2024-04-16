Pratik ve ekonomik: Evde pastane poğaçası tarifi
Pastane poğaçasının eşsiz lezzetini evinizde yaşayın! Pratik ve ekonomik bu tarifle, misafirlerinizi ve ailenizi mutlu edecek nefis poğaçalar yapın. İşte, Pratik ve ekonomik patane poğaçası tarifi...
Pastane poğaçaları, yumuşacık dokuları ve içlerindeki nefis dolgularıyla herkesin favorisi. Artık evde pastane lezzetini yakalamak çok kolay! Hem pratik hem de ekonomik olan bu tarifle, pastane poğaçası yapmak için fırını açmaya hazır olun. Misafirlerinizi veya sevdiklerinizi şaşırtmak için ideal olan bu tarif, evinizdeki herkesin favorisi olacak. İşte, Pratik ve ekonomik patane poğaçası tarifi...
PASTANE POĞAÇASI TARİFİ
Malzemeler
- 1 paket oda sıcaklığında margarin ya da tereyağı (250 g)
- 1 yemek kaşığı instant maya
- 1 çay bardağı süt (125 ml)
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay bardağı sıvı yağ (125 ml)
- 2 adet yumurta (birinin sarısı üstüne)
- 2 yemek kaşığı şeker
- 6 su bardağı un
İçi için;
- Peynir
Üzeri için;
- 1 adet yumurta sarısı
Yapılış
- Hamuru için uygun bir yoğurma kabına ılık süt, sıvı yağ, yumurta, şeker, tuz ve mayayı alarak karıştıralım.
- Daha sonra oda sıcaklığındaki tereyağını ekleyim.
- Unu da yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Ele yapışmayan bir hamur elde etmemiz gerekiyor.
- Hazır olan hamurumuzdan avuç içi büyüklüğünde bezeler kopartalım ve parmaklarımızın ucu ile genişletelim.
- Hamurumuzun ortasına peynirli iç harcından yerleştirelim. İç harcı için lor peyniri, kaşar peyniri, beyaz peynir ya da hepsini karıştırarak da kullanabilirsiniz.
- İç harcını yerleştirdikten sonra iki ucunu kapatarak birleştirelim ve tepsimize yerleştirelim. Tüm hamur bitinceye kadar bu işleme devam edelim.
- Son olarak poğaçalarımızın üzerine yumurta sarısı sürelim ve çatalla bastırarak çizgiler oluşturalım.
- Hazır olan poğaçalarımızı önceden ısıtılmış 200°C fırında yaklaşık 20-25 dakika pişmeye bırakalım.
- Pişen poğaçalarımız servise hazır.
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