Pratik ve ekonomik: Evde pastane poğaçası tarifi

Yayınlanma: 16.04.2024 - 12:33

Güncelleme: 16.04.2024 - 12:33

Pastane poğaçaları, yumuşacık dokuları ve içlerindeki nefis dolgularıyla herkesin favorisi. Artık evde pastane lezzetini yakalamak çok kolay! Hem pratik hem de ekonomik olan bu tarifle, pastane poğaçası yapmak için fırını açmaya hazır olun. Misafirlerinizi veya sevdiklerinizi şaşırtmak için ideal olan bu tarif, evinizdeki herkesin favorisi olacak. İşte, Pratik ve ekonomik patane poğaçası tarifi...

PASTANE POĞAÇASI TARİFİ

Malzemeler

1 paket oda sıcaklığında margarin ya da tereyağı (250 g)

1 yemek kaşığı instant maya

1 çay bardağı süt (125 ml)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay bardağı sıvı yağ (125 ml)

2 adet yumurta (birinin sarısı üstüne)

2 yemek kaşığı şeker

6 su bardağı un

İçi için;

Peynir

Üzeri için;

1 adet yumurta sarısı

Yapılış