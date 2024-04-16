Mezelerin baş tacı: Babagannuş tarifi...

Yayınlanma: 16.04.2024 - 13:01

Güncelleme: 16.04.2024 - 13:01

Köz kokulu patlıcanı ve biberleri ile lezzetli ve bir o kadar şık görünümlü olan babagannuş tarifi...

Malzemeler

2 büyük patlıcan

2 diş sarımsak, ezilmiş

2 yemek kaşığı tahin (susam ezmesi)

1 limonun suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz ve karabiber

1 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)

Birkaç dal taze maydanoz, kıyılmış

Pul biber veya sumak (servis için)

Hazırlanışı

Patlıcanları Hazırlayın: Patlıcanların kabuklarını birkaç yerinden delin ve doğrudan ocak üzerinde veya fırında 200 derece Celsius'ta, çevirerek, kabukları kömürleşene kadar pişirin. Bu işlem, patlıcanın içini yumuşatır ve dumanlı bir tat kazandırır. Patlıcanlar iyice yumuşadığında, ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Patlıcanları Hazırlayın: Soğuyan patlıcanların kabuklarını soyun ve etli kısımlarını bir kaba alın. Fazla suyun süzülmesi için bir süzgeçte biraz bekletebilirsiniz.

Malzemeleri Karıştırın: Süzülen patlıcanları geniş bir kaseye alın ve üzerine ezilmiş sarımsak, tahin, limon suyu ve zeytinyağı ekleyin. Tuz, karabiber ve kimyon ile tatlandırın. Karışımı bir çatal yardımıyla iyice ezin veya mutfak robotundan geçirerek pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Lezzetlendirin ve Süsleyin: Babagannuşu bir servis tabağına alın. Üzerine biraz daha zeytinyağı gezdirin ve taze kıyılmış maydanoz, pul biber veya sumak ile süsleyerek servis edin.

Servis Önerisi

Babagannuş, yanında sıcak pide dilimleri veya çıtır lavaş parçaları ile mükemmel bir uyum sağlar. Aynı zamanda bir akşam yemeği başlangıcı olarak veya barbekü partilerinde harika bir meze seçeneği olarak sunulabilir.