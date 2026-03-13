Akdeniz’in derinliklerinden gelen lezzet: Bouillabaisse tarifi

Mutfak literatüründe "balık çorbalarının kralı" olarak tanımlanan Bouillabaisse, sadece bir çorba değil; balığın özü, baharatların dengesi ve sunum ritüelinden oluşan bir bütündür. Bu yemeği standart balık çorbalarından ayıran temel fark, balıkların tek başına değil, Akdeniz’e özgü rezene, portakal kabuğu ve safran ile zenginleştirilmiş yoğun bir "fonda" (stok) pişirilmesidir. Gastronomi dünyasında, balığın suyunun ayrı, etlerinin ise ayrı bir seremoniyle servis edildiği bu reçete, tazeliğin ve teknik ustalığın en üst düzey temsilcilerinden biridir.
BOUİLLABAİSSE TARİFİ
Malzemeler
Balık ve Deniz Mahsulleri:
- 1 kg karışık beyaz etli balık (mezgit, fener balığı, kırlangıç veya levrek - iri parçalanmış)
- 500 gram ayıklanmış karides veya midye
Aromatik Taban:
- 2 adet orta boy kuru soğan (piyazlık doğranmış)
- 1 adet pırasa (sadece beyaz kısmı, ince doğranmış)
- 1 adet rezene kökü (ince doğranmış)
- 3 diş sarımsak (ezilmiş)
- 3 adet büyük boy domates (kabuksuz ve doğranmış)
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 gram kaliteli safran
- 1 adet kurutulmuş portakal kabuğu (küçük bir parça)
- 1 adet defne yaprağı ve taze kekik
- 4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
- 1.5 litre sıcak balık suyu veya su
Rouille Sos (Servis İçin):
- 1 adet haşlanmış patates (küçük)
- 2 diş sarımsak
- 1 adet közlenmiş kırmızı biber
- Yarım su bardağı zeytinyağı
- Bir tutam safran ve tuz
Yapılışı
- Geniş bir tencerede zeytinyağını ısıtın; soğan, pırasa ve rezeneyi sebzeler tamamen yumuşayana kadar yaklaşık 10 dakika boyunca soteleyin.
- Sarımsak, domates ve salçayı ekleyip 5 dakika daha pişirin; ardından safran, portakal kabuğu, defne yaprağı ve kekiği ilave edin.
- Sıcak balık suyunu tencereye dökün ve tüm aromaların birbirine geçmesi için karışımı orta ateşte 20-25 dakika boyunca kaynatın.
- Karışımı blenderdan geçirip süzün (pürüzsüz ama yoğun bir su elde etmelisiniz) ve tekrar tencereye alın.
- Hazırladığınız yoğun suya önce eti sert olan balıkları ekleyin ve 5 dakika pişirin; ardından daha yumuşak olan balıkları ve karidesleri ilave ederek 5-7 dakika daha tüm deniz mahsulleri pişene kadar kaynatın (balıkların dağılmamasına dikkat edin).
- Rouille Sos Hazırlığı: Sarımsak, köz biber ve haşlanmış patatesi ezin; üzerine zeytinyağını azar azar ekleyerek mayonez kıvamında bir sos elde edin.
- Servis tabağının tabanına kızarmış ekmek dilimleri yerleştirin; üzerine Rouille sos sürün, önce bolca aromatik suyu ardından balık parçalarını ekleyerek sıcak servis yapın.