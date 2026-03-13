Akdeniz’in derinliklerinden gelen lezzet: Bouillabaisse tarifi

Mutfak literatüründe "balık çorbalarının kralı" olarak tanımlanan Bouillabaisse, sadece bir çorba değil; balığın özü, baharatların dengesi ve sunum ritüelinden oluşan bir bütündür. Bu yemeği standart balık çorbalarından ayıran temel fark, balıkların tek başına değil, Akdeniz’e özgü rezene, portakal kabuğu ve safran ile zenginleştirilmiş yoğun bir "fonda" (stok) pişirilmesidir. Gastronomi dünyasında, balığın suyunun ayrı, etlerinin ise ayrı bir seremoniyle servis edildiği bu reçete, tazeliğin ve teknik ustalığın en üst düzey temsilcilerinden biridir.

BOUİLLABAİSSE TARİFİ

Malzemeler

Balık ve Deniz Mahsulleri:

1 kg karışık beyaz etli balık (mezgit, fener balığı, kırlangıç veya levrek - iri parçalanmış)

500 gram ayıklanmış karides veya midye

Aromatik Taban:

2 adet orta boy kuru soğan (piyazlık doğranmış)

1 adet pırasa (sadece beyaz kısmı, ince doğranmış)

1 adet rezene kökü (ince doğranmış)

3 diş sarımsak (ezilmiş)

3 adet büyük boy domates (kabuksuz ve doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 gram kaliteli safran

1 adet kurutulmuş portakal kabuğu (küçük bir parça)

1 adet defne yaprağı ve taze kekik

4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1.5 litre sıcak balık suyu veya su

Rouille Sos (Servis İçin):

1 adet haşlanmış patates (küçük)

2 diş sarımsak

1 adet közlenmiş kırmızı biber

Yarım su bardağı zeytinyağı

Bir tutam safran ve tuz

Yapılışı