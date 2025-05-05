Akdeniz mutfağından sofralarınıza: Tavuklu İspanyol Paella tarifi

İspanya'nın geleneksel lezzeti paella, deniz ürünleriyle tanınsa da bu kez tavukla sade ama bir o kadar da doyurucu bir yorumla karşınızda. Tek tencerede, bol aromalı ve renkli bir şölen!

Akdeniz mutfağından sofralarınıza: Tavuklu İspanyol Paella tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.05.2025 - 20:42

Valensiya mutfağının dünya çapındaki yıldızı olan paella, genellikle deniz mahsulleriyle anılsa da tavukla yapılan versiyonu hem ekonomik hem de çok yönlü bir seçenek sunar. Zerdeçalın ve sebzelerin tavukla buluştuğu bu tarif, et tercihinde hassas olanlar için ideal. Tek tencerede pişen bu İspanyol klasiği, sofranızı Akdeniz havasıyla donatacak. 

PAELLA TARİFİ

Malzemeler

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 400 gram kemiksiz tavuk but veya göğüs (iri doğranmış)
  • 1 adet kuru soğan (doğranmış)
  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 1 adet kırmızı biber (şerit doğranmış)
  • 1 su bardağı bezelye (isteğe bağlı)
  • 2 su bardağı paella pirinci (bulamazsanız arborio veya baldo da olur)
  • 4 su bardağı tavuk suyu
  • 1 çay kaşığı zerdeçal veya safran
  • Tuz ve karabiber
  • Yarım limon (servis için)

Yapılışı:

  1. Geniş ve derin bir tavada zeytinyağını ısıtın. Tavukları ekleyip altın rengi alana kadar soteleyin.
  2. Soğan, sarımsak ve kırmızı biberi ekleyin, 3-4 dakika kavurun.
  3. Pirinci tavaya alın, zerdeçal (veya safran) ekleyip 2 dakika sürekli karıştırarak kavurun.
  4. Tavuk suyunu ekleyin, tuz ve karabiberle tatlandırın.
  5. Bezelyeyi serpiştirin, kapağını kapatmadan kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin (yaklaşık 20 dakika).
  6. Altını kapatın, üzerini bir bezle örtüp 5 dakika dinlendirin.
  7. Limon dilimleriyle servis yapın.

Etiketler: #tarif #ispanyol #yemek

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