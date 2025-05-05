Akdeniz mutfağından sofralarınıza: Tavuklu İspanyol Paella tarifi

Yayınlanma: 05.05.2025 - 20:42

Güncelleme: 05.05.2025 - 20:42

Valensiya mutfağının dünya çapındaki yıldızı olan paella, genellikle deniz mahsulleriyle anılsa da tavukla yapılan versiyonu hem ekonomik hem de çok yönlü bir seçenek sunar. Zerdeçalın ve sebzelerin tavukla buluştuğu bu tarif, et tercihinde hassas olanlar için ideal. Tek tencerede pişen bu İspanyol klasiği, sofranızı Akdeniz havasıyla donatacak.

PAELLA TARİFİ

Malzemeler

2 yemek kaşığı zeytinyağı

400 gram kemiksiz tavuk but veya göğüs (iri doğranmış)

1 adet kuru soğan (doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 adet kırmızı biber (şerit doğranmış)

1 su bardağı bezelye (isteğe bağlı)

2 su bardağı paella pirinci (bulamazsanız arborio veya baldo da olur)

4 su bardağı tavuk suyu

1 çay kaşığı zerdeçal veya safran

Tuz ve karabiber

Yarım limon (servis için)

Yapılışı: