Dolmaların şahı: Şıhıl mahşi tarifi

Yayınlanma: 28.11.2024 - 12:42

Güncelleme: 28.11.2024 - 12:42

Şıhıl Mahşi, Türk mutfağının zenginliğiyle damaklarda taht kurmuş, özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sofraları süsleyen nefis bir yemektir. Kabak dolması sevenler için hem lezzetli hem de farklı bir alternatif olan bu tarif, misafirlerinizi hayran bırakacak.

Malzemeler

6 adet kabak

300 gram kıyma

1 su bardağı pirinç

1 adet soğan (rendelenmiş)

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Tuz, karabiber, pul biber

2 su bardağı yoğurt (servis için)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

Yapılışı

Kabakların hazırlanması: Kabakların kabuklarını soyun ve ortadan ikiye bölerek içlerini bir kaşık yardımıyla oyun. Hafifçe tuzlayarak kenara alın.

İç harcı hazırlama: Derin bir kapta kıyma, rendelenmiş soğan, pirinç, 1 yemek kaşığı domates salçası, biber salçası, tuz, karabiber ve pul biberi karıştırarak harcı hazırlayın.

Kabakları doldurma: Hazırladığınız iç harcı kabakların içine doldurun.

Pişirme işlemi: Bir tencereye sıvı yağı koyun ve kalan domates salçasını kavurun. Üzerine su ekleyerek kaynamaya bırakın. Kabakları bu karışımın içine dizin ve kısık ateşte 30-40 dakika pişirin.

Servis: Pişen kabakları servis tabağına alın. Üzerine sarımsaklı yoğurt dökün ve sıcak olarak servis edin.