Soğuk günlerin vazgeçilmezi: Şifa deposu tavuk suyu çorbası tarifi

Yayınlanma: 28.11.2024 - 11:48

Güncelleme: 28.11.2024 - 11:48

Soğuk havaların yaklaşmasıyla birlikte bağışıklık sistemimizi destekleyecek besinlere olan ihtiyaç artıyor. Bu noktada, hem lezzetiyle damakları şenlendiren hem de vücudumuza şifa olan Tavuk Suyu Çorbası ön plana çıkıyor. Kolayca hazırlayabileceğiniz bu çorba, hastalıklara karşı doğal bir kalkan görevi görüyor.

TAVUK SUYU ÇORBASININ FAYDALARI

Tavuk suyu çorbası, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücudu sıcak tutar, bağışıklık sistemini güçlendirir ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı direnç sağlar. Aynı zamanda sindirimi kolay olduğu için her yaş grubuna hitap eder.

TAVUK SUYU ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1 adet tavuk göğsü veya butu

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 adet havuç

1 adet kereviz sapı (isteğe bağlı)

1 su bardağı tel şehriye veya arpa şehriye

2 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

1 yemek kaşığı un

8 su bardağı su

Tuz ve karabiber

1 tutam ince kıyılmış maydanoz (süslemek için)

Yarım limonun suyu (isteğe bağlı)

Yapılışı

Tavuk Suyunun Hazırlanması:

Tavuk etini yıkayıp tencereye alın.

Üzerine kabuğu soyulmuş soğan, sarımsak, dilimlenmiş havuç ve kereviz sapını ekleyin.

8 su bardağı suyu ilave edin ve orta ateşte kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra altını kısın ve tavuk eti iyice yumuşayana kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin.

Pişen tavuk etini tencereden çıkarıp soğumaya bırakın. Daha sonra küçük parçalara ayırın veya didikleyin.

Tavuk suyunu süzerek sebzelerden arındırın.

Çorbanın Hazırlanması:

Ayrı bir tencerede tereyağını veya zeytinyağını ısıtın.

Unu ekleyip kısık ateşte hafifçe kavurun.

Süzdüğünüz tavuk suyunu yavaş yavaş tencereye eklerken sürekli karıştırın, topaklanmamasına dikkat edin.

Çorba kaynamaya başlayınca şehriyeleri ilave edin.

Didiklediğiniz tavuk etlerini çorbaya ekleyin.

Tuz ve karabiberle tatlandırın.

Şehriyeler yumuşayana kadar yaklaşık 10-15 dakika pişirin.

Servis: