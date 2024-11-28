MasterChef şalgam dolması nasıl yapılır? Erzurum mutfağının enfes lezzeti şalgam dolması tarifi
Türk mutfağının özgün lezzetlerinden biri olan şalgam dolması, özellikle kış aylarında sıklıkla tercih edilen besleyici ve lezzetli bir yemektir. Peki, MasterChef şalgam dolması nasıl yapılır? İşte, Erzurum mutfağının enfes lezzeti şalgam dolması tarifi...
Şalgam dolması, Türk mutfağının zengin yemek kültüründen gelen özel bir tariftir. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesine özgü bu lezzet, hem sofraları süsler hem de farklı tat arayanlar için benzersiz bir alternatif sunar. Şalgam sebzesinin içinin doldurulmasıyla yapılan bu yemek, zengin aroması ve doyuruculuğu ile dikkat çeker. Peki, MasterChef şalgam dolması nasıl yapılır? İşte, Erzurum mutfağının enfes lezzeti şalgam dolması tarifi...
ŞALGAM DOLMASI TARİFİ
Malzemeler:
6-7 adet orta boy şalgam
1 su bardağı pirinç veya bulgur
250 gram kıyma (isteğe bağlı)
1 adet kuru soğan (ince doğranmış)
2-3 diş sarımsak (ezilmiş)
2 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
Yarım çay bardağı zeytinyağı veya sıvı yağ
Tuz, karabiber, kimyon, pul biber (damak tadınıza göre)
Sosu için:
2 yemek kaşığı domates salçası
3 su bardağı sıcak su
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı nar ekşisi veya limon suyu
ŞALGAM DOLMASI YAPILIŞI
Şalgamların kabuklarını soyun ve üst kısımlarını dikkatlice kesin.
Bir oyacak yardımıyla şalgamların içini fazla derine inmeden oyun.
Çıkan iç kısımları, isterseniz iç harcında değerlendirebilirsiniz.
Oyulan şalgamları tuzlu suda 5-7 dakika kadar hafifçe haşlayarak yumuşamasını sağlayın.
Haşlama işleminden sonra şalgamları süzerek bir kenarda bekletin.
Geniş bir karıştırma kabına kıymayı, pirinci (veya bulguru), doğranmış soğanı, ezilmiş sarımsağı ve baharatları ekleyin.
Domates ve biber salçasını da ilave ederek tüm malzemeleri iyice yoğurun.
Harcın kıvamını artırmak için yarım çay bardağı su ekleyebilirsiniz.
Hazırladığınız harcı, şalgamların içlerine çok sıkıştırmadan doldurun.
Harcın pişerken genişleyeceğini unutmayın.
Bir tencereye zeytinyağı, domates salçası ve nar ekşisini ekleyerek karıştırın.
Üzerine sıcak su ilave edip kaynamaya bırakın.
Doldurulmuş şalgamları tencereye dizin.
Üzerine hazırladığınız sosu gezdirin ve kapağını kapatın.
Kısık ateşte, yaklaşık 30-40 dakika boyunca şalgamlar ve iç harcı iyice yumuşayana kadar pişirin.
Afıyet olsun!
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