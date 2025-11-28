Akdeniz mutfağının renkli mezesi: Şakşuka tarifi

Akdeniz ve Ege mutfağının köklü mezelerinden biri olan şakşuka, kızartılmış sebzelerin domatesli sosla buluşturulmasıyla elde edilen zengin bir tat sunuyor. Görünümüyle iştah açan bu meze, özellikle yaz aylarında soğuk servis edildiğinde hem hafif hem de doyurucu bir seçenek hâline geliyor. Son dönemde pratik tarif arayanların gözdesi hâline gelen şakşuka, sofralara renk katan klasik bir lezzet olarak öne çıkıyor.
ŞAKŞUKA TARİFİ
MALZEMELER
- 3 adet patlıcan
- 2 adet kabak (isteğe bağlı)
- 2 adet patates
- 2 adet yeşil biber
- Kızartmak için sıvı yağ
Sos için:
- 3 adet domates (rendelenmiş)
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 diş sarımsak (ezilmiş)
- Tuz
- Karabiber
- Pul biber
YAPILIŞI
- Patlıcan, kabak ve patatesleri küp küp doğrayın; tuzlu suda 10 dakika bekletip kurulayın.
- Yeşil biberleri iri halkalar hâlinde kesin.
- Sebzeleri kızgın yağda ayrı ayrı kızartın ve kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.
- Sos için tavada zeytinyağını ısıtıp sarımsağı kavurun.
- Rendelenmiş domatesleri ve salçayı ekleyip kıvam alıncaya kadar pişirin.
- Tuz, karabiber ve pul biberle tatlandırın.
- Kızaran sebzeleri geniş bir tabağa alın, üzerine sıcak domates sosunu gezdirin.
- Ilıtıp soğuk servis edin.