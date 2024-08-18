Akdeniz mutfağının vazgeçilmezi: Enginar dolması tarifi

Yayınlanma: 18.08.2024 - 22:03

Güncelleme: 18.08.2024 - 22:03

Hafif ve besleyici bu yemek, özellikle enginarın doğal lezzetini ve aromalarını ön plana çıkarır. İç harcı genellikle zeytinyağlı, pirinçli ve çeşitli baharatlarla hazırlanır. İşte nefis bir enginar dolması tarifi:

Enginar Dolması Nedir?

Enginar dolması, enginarın içine hazırlanan bir harcın doldurulup pişirilmesiyle yapılan geleneksel bir yemektir. Genellikle zeytinyağı, pirinç, çeşitli baharatlar ve bazen et içeren bir harçla hazırlanır. Enginarın yumuşak ve hafif acımsı tadı, iç harcın lezzetiyle mükemmel bir uyum sağlar.

Malzemeler

Dolma İçin:

6 adet taze enginar

1 su bardağı pirinç

1 soğan (ince doğranmış)

1/4 su bardağı zeytinyağı

1/2 çay bardağı ince doğranmış taze dereotu

1/2 çay bardağı ince doğranmış taze nane

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1 çay bardağı dolmalık fındık (isteğe bağlı)

1/4 su bardağı kuş üzümü (isteğe bağlı)

Pişirme İçin:

1/2 su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı sıcak su

1 limonun suyu (isteğe bağlı)

Yapılışı

Enginarların Hazırlanması:

Enginarları temizleyin. Saplarını kesin ve dış yaprakları soyun. İç kısmını temizleyip, ortadaki tüyleri çıkarın.

Enginarları limonlu suya koyarak kararmalarını önleyin.

İç Harcın Hazırlanması:

Zeytinyağını bir tavada ısıtın ve doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Pirinci ekleyin ve 1-2 dakika kavurun.

Dereotu, nane, kuru nane, tuz ve karabiberi ekleyin. Kuş üzümü ve dolmalık fındıkları da ekleyip karıştırın.

Karışıma 1/2 su bardağı sıcak su ekleyin ve pirinçler hafifçe şişene kadar pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Enginarların Doldurulması:

Soğuyan iç harcı enginarların içine doldurun. İç harcı sıkı bir şekilde yerleştirin ama enginarların dağılmaması için çok sıkıştırmayın.

Pişirme:

Doldurduğunuz enginarları geniş bir tencereye yerleştirin.

Üzerlerine zeytinyağı gezdirin ve sıcak suyu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın.

Kısık ateşte yaklaşık 40-45 dakika pişirin. Enginarlar tamamen yumuşayınca yemek pişmiş demektir.

Servis

Enginar dolmalarını sıcak ya da oda sıcaklığında servis edebilirsiniz.

Üzerine limon suyu sıkabilirsiniz, bu enginarların lezzetini artıracaktır.