Akşam 5 çayı için pratik lezzet: Tuzlu kurabiye tarifi

Misafir ağırlarken ya da çay saatine hızlı bir şeyler hazırlamak istediğinizde imdadınıza yetişen tuzlu kurabiye, pratikliği ve lezzetiyle öne çıkıyor. Hem uzun süre dayanabilmesi hem de farklı baharatlarla çeşitlendirilebilmesi sayesinde çay sofralarının vazgeçilmezlerinden biri. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz tarif...
TUZLU KURABİYE TARİFİ
Malzemeler
- 125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 1 adet yumurta (sarısı üstü için, beyazı hamura)
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı şeker
- 1 tatlı kaşığı mahlep (isteğe bağlı)
- 2,5 su bardağı un
- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
- Üzeri için susam veya çörek otu
Yapılışı
- Tereyağı, sıvı yağ, yumurta beyazı, tuz ve şekeri bir kapta karıştırın.
- Un ve kabartma tozunu ekleyip yumuşak bir hamur elde edin.
- Hamurdan parçalar koparıp istediğiniz şekli verin.
- Üzerine yumurta sarısı sürüp susam veya çörek otu serpin.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında 20–25 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.