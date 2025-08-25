Akşam 5 çayı için pratik lezzet: Tuzlu kurabiye tarifi

Misafir ağırlarken ya da çay saatine hızlı bir şeyler hazırlamak istediğinizde imdadınıza yetişen tuzlu kurabiye, pratikliği ve lezzetiyle öne çıkıyor. Hem uzun süre dayanabilmesi hem de farklı baharatlarla çeşitlendirilebilmesi sayesinde çay sofralarının vazgeçilmezlerinden biri. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz tarif...

TUZLU KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta (sarısı üstü için, beyazı hamura)

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı mahlep (isteğe bağlı)

2,5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Üzeri için susam veya çörek otu

Yapılışı