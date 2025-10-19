Akşam sofralarının vazgeçilmezi: Fırında patatesli tavuk

Akşam yemeğinde hem pratik hem de nefis bir ana yemek arıyorsanız, fırında patatesli tavuk tam size göre! Taze baharatlarla harmanlanan tavuk parçaları, yumuşacık patateslerle birlikte fırında pişirilerek enfes bir lezzete dönüşür. Tek tepside hazırlanabilen bu tarif, fazla uğraşmadan lezzetli bir akşam yemeği hazırlamak isteyenler için idealdir. İşte, kokusuyla tüm evi saran fırında patatesli tavuk tarifi!
FIRINDA PATATESLİ TAVUK
Malzemeler
- 8 parça tavuk but veya kalça
- 4 adet orta boy patates
- 2 adet havuç
- 1 adet kuru soğan
- 3 diş sarımsak
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 1 su bardağı sıcak su
Yapılışı
- Malzemeleri Hazırlayın: Tavuk parçalarını yıkayıp süzün. Patatesleri ve havuçları soyup halka şeklinde doğrayın. Soğanı yarım ay şeklinde, sarımsakları ise bütün halde bırakın.
- Sosu Hazırlayın: Derin bir kapta zeytinyağı, salça, tuz, karabiber, kekik ve kırmızı toz biberi karıştırın. Üzerine sıcak suyu ekleyip karıştırın.
- Tavuğu Marine Edin: Tavuk parçalarını bu karışıma ekleyin, elinizle harmanlayarak her tarafının sosa bulanmasını sağlayın.
- Tepsiye Dizme: Fırın tepsisine patates, havuç ve soğanları yerleştirin. Üzerine marine edilmiş tavuk parçalarını dizin. Kalan sostan tepsinin üzerine gezdirin.
- Pişirme: Önceden ısıtılmış 190°C fırında yaklaşık 50-60 dakika pişirin. Tavukların üzeri kızardığında ve patatesler yumuşadığında yemeğiniz hazır.
- Servis: Fırından çıkan yemeği sıcak servis edin. Yanına pilav veya cacık ekleyerek tamamlayabilirsiniz.