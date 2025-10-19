Akşam sofralarının vazgeçilmezi: Fırında patatesli tavuk

Akşam yemeğinde hem pratik hem de nefis bir ana yemek arıyorsanız, fırında patatesli tavuk tam size göre! Taze baharatlarla harmanlanan tavuk parçaları, yumuşacık patateslerle birlikte fırında pişirilerek enfes bir lezzete dönüşür. Tek tepside hazırlanabilen bu tarif, fazla uğraşmadan lezzetli bir akşam yemeği hazırlamak isteyenler için idealdir. İşte, kokusuyla tüm evi saran fırında patatesli tavuk tarifi!

FIRINDA PATATESLİ TAVUK

Malzemeler

8 parça tavuk but veya kalça

4 adet orta boy patates

2 adet havuç

1 adet kuru soğan

3 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 su bardağı sıcak su

Yapılışı