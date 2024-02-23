Pratik tatlı tarifi: Lezzet şöleni Ağlayan Pasta

Yayınlanma: 23.02.2024 - 13:36

Güncelleme: 23.02.2024 - 13:36

Ağlayan pasta, adını içeriğindeki yoğun ve yumuşak dokusunu tadını çıkarırken hissedilen duygusal bir deneyimden alıyor. Her çatalda akan lezzetli sosun tadını çıkaracak ve parmaklarınızı yiyeceksiniz. İşte pratik ağlayan pasta tarifi...

AĞLAYAN PASTA TARİFİ

Malzemeler

Keki için:

4 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı süt

1 paket kakao (3 yemek kaşığı)

1, 5 su bardağı un (elenmiş)

1 paket Kabartma tozu

Keki ıslatmak için:

2 su bardağı süt

Sosu İçin;

1 paket çikolata sosu

2,5 su bardağı süt

Üzeri için;

1 poşet krem şanti

1 su bardağı soğuk süt

Yapılış