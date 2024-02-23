Pratik tatlı tarifi: Lezzet şöleni Ağlayan Pasta

Gözyaşlarına karışan tatlı bir lezzet arıyorsanız, ağlayan pasta tam da ihtiyacınız olan tarif! Bu pratik tatlı tarifiyle misafirlerinize lezzet şöleni yaşatacaksınız.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 13:36
Pratik tatlı tarifi: Lezzet şöleni Ağlayan Pasta
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Ağlayan pasta, adını içeriğindeki yoğun ve yumuşak dokusunu tadını çıkarırken hissedilen duygusal bir deneyimden alıyor. Her çatalda akan lezzetli sosun tadını çıkaracak ve parmaklarınızı yiyeceksiniz. İşte pratik ağlayan pasta tarifi...

AĞLAYAN PASTA TARİFİ

Malzemeler

Keki için:

  • 4 adet yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı süt
  • 1 paket kakao (3 yemek kaşığı)
  • 1, 5 su bardağı un (elenmiş)
  • 1 paket Kabartma tozu
  • Keki ıslatmak için:
  • 2 su bardağı süt

Sosu İçin;

  • 1 paket çikolata sosu
  • 2,5 su bardağı süt

Üzeri için;

  • 1 poşet krem şanti
  • 1 su bardağı soğuk süt

Yapılış

  1. İlk olarak karıştırma kabında yumurta ve şeker iyice çırpılır.
  2. Kalan hamur malzemeleri ilave edilerek kek hamuru hazırlanır.
  3. Yaklaşık 28×28 boyutunda kare borcamda ya da yuvarlak borcam da kullanabilirsiniz.
  4. Yağlanmış fırın kabına hamur dökülerek 170 C fırında yaklaşık 35 dakika pişirilir.
  5. İlk sıcağı çıkan kek kürdan ile delinir, 2 su bardağı süt üzerine gezdirilir.
  6. Kek tamamen soğuduktan sonra üzerine hazırlamış olduğunuz krem şanti sürülür. Üzeri daha akışkan olsun isterseniz 2 paket kullanabilirsiniz.
  7. Çikolata sosu hazırlanır ve son olarak soğuyan bol çikolata sosu ile üzeri kaplanır. Çikolata sosunun da mutlaka soğumuş olması gereklidir.
  8. Bir kaç saat dinlendirdikten sonra dilimlenip, dilediğiniz gibi süslenerek servis yapılır. 

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