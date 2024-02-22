Makarna tutkunlarına özel tarif: Ispanaklı ve Mantarlı Makarna!

Makarna, sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Ancak klasikleşmiş bu lezzeti farklı tariflerle de denemek mümkün. Ispanak ve mantarı bu lezzet yolculuğuna dahil ederek sofranıza taze bir nefes getirmenin tam zamanı! Ispanaklı ve mantarlı makarna tarifi ile tanışın...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 20:56
Makarna tutkunlarına özel tarif: Ispanaklı ve Mantarlı Makarna!
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Nefis bir tarif ile sağlıklı ve besleyici ıspanak ile lezzetlendirilen, mantarın doyurucu dokusunu hissettiren bir makarna deneyimi yaşayacaksınız. Hem pratik hem de lezzetli olan bu tarif, mutfakta daha fazla vakit geçirmek istemeyenler için ideal. İster hızlı bir akşam yemeği, ister davet sofralarının şık bir başlangıcı olsun, bu makarna tarifi her zevke hitap ediyor...

MALZEMELER

300 gram makarna

2 su bardağı taze ıspanak 

200 gram mantar 

1 soğan 

2 diş sarımsak 

1 su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri

1 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

1 su bardağı rendelenmiş cheddar peyniri

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

Tuz

Karabiber

Fesleğen veya kekik

YAPILIŞI:

Fırın 180 dereceye ayarlanır.

Makarna tuzlu suda paketin üzerinde belirtilen süre kadar haşlanır.

Bir tavada tereyağı eritilir. Doğranmış soğan eklenip yumuşayana kadar kavrulur.

Sarımsak eklenir ve kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edilir.

Mantarlar eklenip suyunu salıp çekene kadar sotelenir.

Doğranmış ıspanaklar eklenir ve sotelemeye devam edilir. Ispanaklar biraz çöktüğünde ocaktan alınır.

Ayrı bir tencerede un kavrulur, sonra sütü eklenerek karıştırılır. Karışım koyu bir kıvam alana kadar karıştırarak pişirilir.

Tuz ve karabiber eklenir, ardından rendelenmiş mozzarella ve cheddar peynirleri eklenip eritilir.

Haşlanmış makarna ve sotelenen mantarlı ıspanak karışımı eklenip karıştırılır.

Hazırlanan karışım fırın kabına alınır, üzerine rendelenmiş parmesan peyniri serpilir.

Önceden ısıtılan fırında, makarnanın üstü kızarana kadar pişirilir.


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