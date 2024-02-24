Pratik tatlı tarifi: Elmalı kurabiye
Elmalı kurabiye tarifi, muhteşem elma tadıyla buluşan nefis bir tatlı atıştırmalık sunuyor. Bu pratik tarif, herkesin evinde kolaylıkla hazırlayabileceği, mis kokulu bir lezzet vaat ediyor.
Elmalı kurabiye, hem kokusuyla hem de tadıyla insanı cezbeden, her lokmasında hafif bir tatlılık hissettiren enfes bir kurabiyedir. İçindeki taze elma parçalarıyla, her ısırıkta ağıza yayılan o eşsiz lezzet, özellikle çay saatlerinin ve özel davetlerin vazgeçilmez atıştırmalığı haline gelmiştir. Evde yapımı oldukça pratik olan bu kurabiyeler, fırından çıktığında yayılan mis kokularıyla evinizi sarmalayacak ve herkesi masanın etrafında toplamak için harika bir neden sunacaktır. İşte size, her zaman sevilerek yenecek ve övgüler alacak bir lezzet olan elmalı kurabiye tarifinin sırları...
ELMALI KURABİYE TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için;
- 200 gr tereyağı
- 2 yemek kaşığı nişasta (buğday veya mısır)
- 1 çay bardağı pudra şekeri
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- 1 yemek kaşığı sirke (elma veya üzüm)
- Yarım çay bardağı sıvı yağ (60 ml)
- 1 adet yumurta
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- 3,5-4 su bardağı un
İç harcı için;
- 5 adet elma
- 3 yemek kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- 1 çay bardağı ceviz
Üzeri için;
- Pudra şekeri
Yapılış
- Öncelikle iç harcı hazırlayalım. Bunun için elmalarımızın kabuklarını soyalım, ardından bıçakla parçalara ayıralım.
- Çekirdeklerinin iç kısmını da temizledikten sonra elmaların tamamını rendenin kalın tarafıyla rendeleyelim.
- Uygun bir tavaya elmalarımızı aktaralım ve üzerine toz şeker ilave edelim. Suyunu salıp çekinceye kadar sürekli karıştırarak elmalarımızı pişirelim.
- Son olarak tarçın ve çekilmiş ceviz ilave ederek rengi dönen elmalarımızı nazikçe karıştıralım.
- Harcı ocaktan alarak soğuması için uygun bir servis tabağına aktaralım.
- Hamuru için uygun bir karıştırma kabına oda sıcaklığındaki tereyağı, sıvı yağ, yumurta, yoğurt, sirke, pudra şekeri, nişasta, kabartma tozu, vanilya, ve yavaş yavaş unu ilave edelim.
- Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edinceye kadar hamurumuzu yoğurmaya başlayalım.
- Hamurumuz hazır olunca tezgaha biraz un serpelim ve hamurumuzu yoğurarak toparlayalım.
- Ardından hamurumuzu 2 eşit parçaya bölelim.
- Böldüğümüz her parçayı 3 eşit parçaya ayıralım. Her bir parçayı tezgahta biraz toparlayıp elimizle yuvarlayalım.
- Un serptiğimiz tezgaha hamurlardan birini alalım. oklava veya merdane yardımıyla ince, yuvarlak bir hamur açalım.
- Daha sonra bir bıçak veya rulet yardımıyla keserek hamurdan 8 adet üçgen hamur elde edelim.
- Kestiğimiz parçaların geniş kenarlarına hazırladığımız elmalı iç harcını yerleştirelim.
- Yine geniş kenarından tutup , nazikçe sararak kurabiyelerimize son şeklini verelim.
- Elimizdeki tüm hamur bitinceye kadar bu şekilde sararak kurabiyelerimizi hazırlayalım.
- Hazırladığımız kurabiyeleri pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde yerleştirelim.
- Önceden ısıttığımız 160 °C fırında 20 dakika boyunca kurabiyelerimizi pişmeye bırakalım.
- Üzeri beyazlaşıp, altı hafifçe kızardığında fırından alarak soğumaya bırakalım.
- Oda sıcaklığına gelen kurabiyeleri, üzerine pudra şekeri serptikten sonra servis edebilirsiniz.
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