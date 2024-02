Pratik tatlı tarifi: Elmalı kurabiye

Yayınlanma: 24.02.2024 - 12:43

Güncelleme: 24.02.2024 - 12:43

Elmalı kurabiye, hem kokusuyla hem de tadıyla insanı cezbeden, her lokmasında hafif bir tatlılık hissettiren enfes bir kurabiyedir. İçindeki taze elma parçalarıyla, her ısırıkta ağıza yayılan o eşsiz lezzet, özellikle çay saatlerinin ve özel davetlerin vazgeçilmez atıştırmalığı haline gelmiştir. Evde yapımı oldukça pratik olan bu kurabiyeler, fırından çıktığında yayılan mis kokularıyla evinizi sarmalayacak ve herkesi masanın etrafında toplamak için harika bir neden sunacaktır. İşte size, her zaman sevilerek yenecek ve övgüler alacak bir lezzet olan elmalı kurabiye tarifinin sırları...

ELMALI KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için;

200 gr tereyağı

2 yemek kaşığı nişasta (buğday veya mısır)

1 çay bardağı pudra şekeri

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı sirke (elma veya üzüm)

Yarım çay bardağı sıvı yağ (60 ml)

1 adet yumurta

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3,5-4 su bardağı un



İç harcı için;

5 adet elma

3 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çay bardağı ceviz

Üzeri için;

Pudra şekeri

Yapılış