Ispanağın lezzetli şekli: Yeşilim Tatlısı tarifi

Yayınlanma: 23.02.2024 - 17:35

Güncelleme: 23.02.2024 - 17:35

Hem görsel olarak cezbedici hem de lezzet açısından doyurucu olan yeşilim tatlısı, sağlıklı ve lezzetli bir tatlı alternatifi arayanların favorisi olmaya adaydır. İşte, aşırı lezzetten parmaklarınızı yiyeceğiniz Yeşilim Tatlısı tarifi...

YEŞİLİM TATLISI TARİFİ

Malzemeler

1 demet ıspanak yaprağı

1 çay bardağı pudra şekeri

1 kahve fincanı irmik

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 tane yumurta

250 gram tereyağı

Aldığı kadar un

Şerbeti için;

2 su bardağı su

3 su bardağı şeker

Bir kaç damla limon suyu

Üzeri için Antep fıstığı isteğe bağlı

Yapılış