Ispanağın lezzetli şekli: Yeşilim Tatlısı tarifi
Ispanak deyince en fazla sevilmeyen sebzelerden biri aklımıza gelir. Ancak, ıspanağın bu formu sayesinde o kötü izlenim yok olacak. Yeşilim Tatlısı tarifiyle aşırı lezzetli olan ıspanak, adeta tadı damağınızda kalacak bir lezzet hâline gelecek.
Hem görsel olarak cezbedici hem de lezzet açısından doyurucu olan yeşilim tatlısı, sağlıklı ve lezzetli bir tatlı alternatifi arayanların favorisi olmaya adaydır. İşte, aşırı lezzetten parmaklarınızı yiyeceğiniz Yeşilim Tatlısı tarifi...
YEŞİLİM TATLISI TARİFİ
Malzemeler
- 1 demet ıspanak yaprağı
- 1 çay bardağı pudra şekeri
- 1 kahve fincanı irmik
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 1 tane yumurta
- 250 gram tereyağı
- Aldığı kadar un
Şerbeti için;
- 2 su bardağı su
- 3 su bardağı şeker
- Bir kaç damla limon suyu
- Üzeri için Antep fıstığı isteğe bağlı
Yapılış
- Öncelikle ılık olması gerektiği için şerbeti hazırlıyoruz. Şeker ve suyu bir tencereye koyup kaynatalım.
- Kaynayınca bir kaç damla limon damlatalım, ılımaya bırakalım.
- Püre yaptığımız ıspanak ve un hariç, bütün malzemeleri karıştırma kabına alalım.
- Parmak uçlarında iyice yoğurarak cıvık hale getirip yavaşça un döküp yoğuruyoruz o esnada rondodan geçirdiğimiz ıspanak püresini de ekleyip unu az ise un koyarak kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğuralım.
- Yoğurduğumuz hamurdan parçalar kopararak iki elimizle parmak kalınlığında rulo gibi yuvarlıyoruz.
- Hamurların tamamını bu şekilde yaparak kare veya dikdörtgen bir borcama birbirine yapışmayacak şekilde dizelim.Aynı boyda ve incelikte olmasına özen gösterelim.
- 180 derecelik fırına atıp pişiriyoruz.
- Pişen hamurların üzerine sıcak şekilde, ılıttığımız şerbeti dökelim.
- Şerbetini çektikten sonra sunuma hazır.
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