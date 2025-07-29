Akşam yemeği için 15 dakikada hazır: Tavuk köftesi tarifi...

Pratik, ekonomik ve protein dolu bir lezzet: Dışı çıtır, içi yumuşacık tavuk köftesi sofraların yeni favorisi olacak!

MALZEMELER

500 gram tavuk göğsü (isteğe göre but da eklenebilir)

1 adet büyük boy soğan

2 diş sarımsak

1 çay bardağı galeta unu (veya ince çekilmiş yulaf)

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı kimyon

1 tutam ince kıyılmış maydanoz

İsteğe bağlı: 1 tatlı kaşığı hardal veya rendelenmiş kaşar peyniri

TARİF

Tavuk göğsünü mutfak robotunda kıyma kıvamına gelene kadar çekin.

Üzerine rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak, yumurta, galeta unu, baharatlar ve maydanozu ekleyin.

Tüm malzemeleri güzelce yoğurun. Eğer harç cıvıksa biraz daha galeta unu ekleyin.

Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, avuç içinde yuvarlayıp bastırarak köfte şekli verin.

Teflon ya da döküm tavayı hafifçe yağlayın. Köfteleri önlü arkalı kızartın.

İsteğe göre 180°C fırında 20 dakika kadar da pişirebilirsiniz.