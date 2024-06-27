Akşam yemeği için 20 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik lezzet: Patates oturtma tarifi...

Yayınlanma: 27.06.2024 - 17:52

Güncelleme: 27.06.2024 - 17:52

En sevilen ana yemek tariflerinden biri olan patates oturtmayı, daha sağlıklı ve bir parça daha lezzetli hale getirmek için rendelenmiş kaşar peyniri ekleyerek fırında yapabilirsiniz. Bu dokunuş, yemeğinize ekstra bir lezzet katacak ve sofralarınıza farklı bir tat sunacaktır. Peki, akşam yemeği için 20 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik bu lezzet nasıl yapılır? İşte patates oturtma tarifi...

PATATES OTURTMA TARİFİ

Malzemeler:

Oturtma için:

4 adet büyük boy patates

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

500 gram orta yağlı kıyma

1 adet büyük boy kuru soğan

1 diş sarımsak

4 adet sivri biber

1,5 su bardağı domates konservesi (küp küp kesilmiş) (veya 2 adet domates)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

Üzeri için:

250 gram rendelenmiş kaşar peyniri

PATATES OTURTMA YAPILIŞI

Patatesleri soyup ince yuvarlaklar halinde doğrayın.

Fırın tepsisine yayıp 2 yemek kaşığı zeytinyağıyla yağlayıp hafifçe tuzlayın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirip kenara alın.

Kalan zeytinyağını ve tereyağını ocağa alın.

Kıymayı kavurmaya başlayın.

Renk alıp suyunu çekince sarımsak ve soğanı da ekleyip kavurmaya devam edin.

Salça, küp küp kesilmiş konserve domates ve ince kıydığınız sivri biberi de ekleyip kavurmaya devam edin.

Domatesler suyunu salıp biberler yumuşayınca ocağı kısık ateşe alın ve tüm baharatları ekleyip karıştırın.

Kapağını kapatıp bir 5-6 dakika daha bu şekilde pişirin.

Ardından ocaktan alın.

Oturtmayı hazırlayacağınız borcamı hafifçe yağlayıp, patateslerin yarısını tabanına dizin.

Hazırladığınız kıymalı harcı üzerine döküp eşit bir şekilde yayın.

Kalan patatesleri kıymalı harcın üzerine dizdikten sonra rendelenmiş kaşar peynirini de üzerine serpip güzelce dağıtın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fanlı fırında 10 dakika, ardından sadece ızgara kısmını açarak 7-8 dakika daha pişirin.

Üstü kızarınca ocaktan alın.

Fırından çıkardıktan sonra 10-15 dakika kadar dinlendirin.

Dilimleyip servis edin.

Afiyet olsun!