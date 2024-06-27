Tok tutan fit lezzet: Kabak tost tarifi...
Diyet menülerine uygun olan bu sebzeli tost tarifi, kahvatılarınızın favorisi olmaya aday. Peki, bu tok tutan fit lezzet nasıl yapılır? İşte kabak tost tarifi...
Bu tost, diyet yapanlar ve sağlıklı beslenenler için ideal bir seçenek. Her lokmasında sağlıklı ve lezzetli malzemelerle dolu olan bu tost, hem besleyici hem de doyurucu. İçeriğindeki malzemelerin uyumu, damağınızda adeta bir lezzet şöleni yaratacak. Peki, bu tok tutan fit lezzet nasıl yapılır? İşte kabak tost tarifi...
KABAK TOST TARİFİ
Malzemeler:
1 adet kabak
1 adet havuç
1 adet yumurta
1 tepeleme yemek kaşığı zeytinyağı
2 tepeleme yemek kaşığı tam buğday unu
1 çimdik tuz
1 tepeleme yemek kaşığı mısır unu
1 adet yağlı kağıt
KABAK TOST YAPILIŞI
Rendelenmiş kabak ve havucu derin bir kaba alın.
Listedeki diğer malzemeleri de ekleyip, yağlı kağıt serdiğimiz tost makinasında pişirin.
İç kısmı tamamen pişince çıkarıp dilimleyerek servis edin.
Afiyet olsun!
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