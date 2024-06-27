Her öğün tüketebileceğiniz tok tutan lezzet: Çıtır nohut salatası tarifi...
Eğer hem sağlıklı beslenmek istiyor hem de lezzetten ödün vermek istemiyorsanız, çıtır nohut tarifi tam size göre. Vitamin deposu olan nohut, bu kez salata formunda karşınızda ve damak tadınıza hitap edecek harika bir lezzet sunuyor. Üstelik yapımı son derece kolay ve pratik olan bu tarifi, çok kısa sürede hazırlayabilirsiniz.
Çıtır nohut salatası, özellikle besleyici özellikleriyle öne çıkar. Nohut, protein ve lif bakımından zengindir, bu da sizi uzun süre tok tutar ve enerji seviyenizi yüksek tutar. Ayrıca, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde genel sağlık durumunuza katkıda bulunur. Bu sağlıklı salata, öğle veya akşam yemeklerinde ana yemek olarak tüketilebileceği gibi, ara öğünlerde de harika bir atıştırmalık olabilir. Peki, her öğün tüketebileceğiniz tok tutan bu lezzet nasıl yapılır? İşte çıtır nohut salatası tarifi...
ÇITIR NOHUT SALATASI TARİFİ
Malzemeler:
1 su bardağı nohut
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tutam biberiye
1 adet mor soğan
1 tutam karabiber
1 tutam pul biber
1 tutam kimyon
1 tutam yeşil biber
1 tutam maydanoz
1 küçük boy kase lor peyniri (veya beyaz peynir)
ÇITIR NOHUT SALATASI YAPILIŞI
Nohutları bir gece önceden suda bekletin.
Eğer böyle bir imkanınız yoksa sıcak suda 1 saat dinlendirin.
Ardından tencereye soğuk su koyarak dinlendirdiğiniz nohutları 1 saate yakın haşlayın.
Haşlanan nohutları iyice süzün.
Zeytinyağı ve baharatlarlı harmanlayıp sosu hazırlayın.
Nohutların üzerine dökün iyice karıştırın.
Yağlı fırın kağıdına nohutları dökün.
Önceden ısıtılan 180 derecelik fırında 20-25 dakika kızartın.
Afiyet olsun!
En Çok Okunan Haberler
-
- İnsan kaçakçılığı yapan generale gözaltı!
- 'Bizim Çocuklar' son 16'da!
- İstismar edilen çocuğun babası konuştu
- Hakan Fidan’a yollanan ifşa mesajı
- Erdoğan ve muhabir arasında ilginç diyalog
- İşte EURO 2024'teki eşleşmeler
- İstanbul'da 7 katlı bina çöktü
- Houston Rockets'tan Alperen Şengün kararı
- Çekya-Türkiye maçında kart rekoru kırıldı!
- Asla sevgili olmamanız gereken 4 burç!