Akşam yemeğine ne yapsam diye düşünenleri rahatlatacak tarif: Yemeklerin yeni gözdesi olmaya aday mantar yemeği

Yayınlanma: 01.05.2024 - 13:55

Güncelleme: 01.05.2024 - 13:55

Akşam yemeği için pratik, lezzetli ve doyurucu bir seçenek arayanlar için tavuklu mantar sote tarifi tam da aradığınız tarif olabilir. Bu lezzetli yemek, hem hazırlaması kolay hem de oldukça sağlıklı bir alternatif sunuyor. Tavuk eti ve mantarın muhteşem uyumu, birbirine geçmiş lezzetlerin tadını sofranıza taşıyor. Üstelik bu tarif, hem vitamin hem de protein bakımından zengin bir içeriğe sahip olduğu için besleyici bir seçenek sunuyor. Akşam yemeği telaşında olanları rahatlatacak bu pratik tarif, sofralarınıza lezzet ve doyum sağlayacak...

MALZEMELER

500 gram tavuk göğsü, kuşbaşı doğranmış

2 yemek kaşığı zeytinyağı veya tercih ettiğiniz herhangi bir yağ

1 büyük soğan, doğranmış

2-3 diş sarımsak, ezilmiş veya doğranmış

1 büyük yeşil biber, doğranmış

1 büyük kırmızı biber, doğranmış

200 gram mantar, dilimlenmiş

krema

1 çay kaşığı kırmızı biber

Tuz ve karabiber

Maydanoz veya taze kişniş, doğranmış (servis için)

HAZIRLIK

Tavuk göğsünü tuz ve karabiber ile hafifçe marine edin.

Büyük bir tavada yağı orta ateşte ısıtın. Tavuk parçalarını ekleyin ve altın rengi olana kadar soteleyin. Yaklaşık 6-8 dakika pişirin. Tavukları tavadan alıp bir kenara koyun.

Aynı tavaya biraz daha yağ ekleyin (gerekiyorsa) ve doğranmış soğanları ekleyin. Soğanlar yumuşayana kadar, yaklaşık 3-4 dakika soteleyin.

Sarımsakları ve biberleri ekleyin, birkaç dakika daha pişirin.

Mantarları ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar pişirin, yaklaşık 5-6 dakika.

Son olarak kremayı ekleyerek kıvam almasını bekleyin.

Tüm malzemeler iyice karışana ve tavuklar pişene kadar karıştırarak pişirin.

Ocaktan almadan önce doğranmış maydanoz veya kişniş ile süsleyin.

Sıcak servis yapın ve yanında pilav veya ekmek ile servis edin.