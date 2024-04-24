Akşam yemeğinin aparatif lezzeti: Köri soslu tavuk wrap tarifi

Yayınlanma: 24.04.2024 - 23:31

Güncelleme: 24.04.2024 - 23:31

Akşam yemeğini özel kılmak için harika bir seçenek arıyorsanız, köri soslu tavuk wrap tam size göre! Bu lezzetli ve pratik tarif, egzotik köri sosuyla tavuk dilimlerini sarmalayarak, her ısırıkta lezzet patlaması yaşamanızı sağlayacak. Hem hafif hem de doyurucu olan bu atıştırmalık, akşam yemeğinizi unutulmaz kılacak. İşte, Köri soslu tavuk wrap tarifi...

KÖRİ SOSLU TAVUK WRAP TARİFİ

Malzemeler

500 gr tavuk göğsü (ince uzun doğranmış)

1 tatlı kaşığı paprika

2 yemek kaşığı zeytinyağı

tuz karabiber

Sos için:

1 adet soğan

Yarım adet meksika biberi

2 diş sarımsak

1 adet kapya biberi

1 yemek kaşığı köri

1 yemek kaşığı biber salçası

1 kutu krema (200 ml)

1/2 (yarım) su bardağı su

tuz

Kişniş yaprakları

Wrap için:

2 adet lavaş

Marul

1 adet domates

Köri Soslu tavuk

Yapılış