Akşam yemeğinin aparatif lezzeti: Köri soslu tavuk wrap tarifi

Evde akşam yemeğine farklı bir lezzet katmak için ideal tarif! Köri sosuyla lezzetlendirilmiş tavuk wrap, damaklarda unutulmaz bir tat bırakacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 23:31
Akşam yemeğinin aparatif lezzeti: Köri soslu tavuk wrap tarifi
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Akşam yemeğini özel kılmak için harika bir seçenek arıyorsanız, köri soslu tavuk wrap tam size göre! Bu lezzetli ve pratik tarif, egzotik köri sosuyla tavuk dilimlerini sarmalayarak, her ısırıkta lezzet patlaması yaşamanızı sağlayacak. Hem hafif hem de doyurucu olan bu atıştırmalık, akşam yemeğinizi unutulmaz kılacak. İşte, Köri soslu tavuk wrap tarifi...

KÖRİ SOSLU TAVUK WRAP TARİFİ

Malzemeler

  • 500 gr tavuk göğsü (ince uzun doğranmış)
  • 1 tatlı kaşığı paprika
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • tuz karabiber

Sos için:

  • 1 adet soğan
  • Yarım adet meksika biberi
  • 2 diş sarımsak
  • 1 adet kapya biberi
  • 1 yemek kaşığı köri
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 kutu krema (200 ml)
  • 1/2 (yarım) su bardağı su
  • tuz
  • Kişniş yaprakları

Wrap için:

  • 2 adet lavaş
  • Marul
  • 1 adet domates
  • Köri Soslu tavuk

Yapılış

  1. Tavukları tuz,karabiber,paprika ve zeytinyağı ile 30 dk bekletin.Sıcak tavada mühürleyip, kenara alın.
  2. Aynı tavada soğanı soteleyin. tava çok kuru ise biraz zeytinyağı ilave edin.
  3. Sıra ile meksika biberi, sarımsak, kapya biberi, köri, biber salçası ve krema ilave edin. 2-3 dk pişirip su ilave edin.
  4. Sosun içine tavukları alın ve 5 dk kadar beraber pişirin. tuz ve kişniş yaprakları ilave edin.
  5. Lavaşa sıra ile tavuk, doğranmış marul, domates dilimleri dizip sarın. Afiyet olsun.

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